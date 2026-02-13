이민성 유임 확정…올림픽은 새 감독 선임
대한축구협회(KFA)가 이민성 남자 23세 이하(U-23) 대표팀 감독의 유임을 결정했다. 이 감독은 올해 아시안게임까지 지휘봉을 잡지만, 2028 LA 올림픽 준비 과정에선 새 사령탑이 선임될 계획이다.
KFA는 13일 “전력강화위원회가 최근 회의를 열어 올림픽 준비 체계를 조기에 가동하기 위해 아시안게임 대표팀과 별도로 올림픽 대표팀 감독 선임 작업을 추진하기로 했다”고 밝혔다.
당초 협회는 이민성 감독 체제에서 두 대회를 병행할 계획이었다. U-23 대표팀으로 아시안게임을 준비하면서 올림픽 연령대 선수들까지 관리하는 ‘투트랙’ 운영을 구상했다. 이에 이 감독은 지난해 6월 부임 이후 U-23 선수들을 중심으로 팀을 꾸리는 한편, 올림픽 후보군 점검을 위해 20세 이하(U-20) 월드컵을 참관하기도 했다. 올 3월부터는 협회 전임 지도자들을 중심으로 별도 코치진을 구성해 올림픽 대비 체제를 본격 가동할 예정이었다.
그러나 최근 국제올림픽위원회(IOC)와 국제축구연맹(FIFA) 논의 과정에서 2028 LA 올림픽 예선 일정이 당초 예정된 일정보다 앞당겨질 가능성이 커지며 변수가 생겼다. 이 경우 아시안게임 종료 후 올림픽을 준비할 수 있는 시간이 줄어든다.
지난 1월 열린 U-23 아시안컵에서 기대에 미치지 못한 성적을 거둔 이 감독은 올림픽 대표팀 감독직을 병행할 경우 아시안게임을 준비에 집중하기 어렵다는 의견을 전강위 측에 전달했다. 아시안게임 금메달에 모든 역량을 쏟겠다는 의지를 밝히는 동시에 올림픽은 새 감독 체제로 조기에 준비하는 것이 바람직하다는 입장도 전했다. 전강위는 이를 수용했다.
이번 회의에선 U-23 아시안컵에서 드러난 경기력에 대한 점검도 이뤄진 것으로 전해졌다. 이 감독과 코치진은 대회 준비 과정과 경기 내용에 대한 분석, 보완 과제와 개선 방향을 설명했다. 전강위는 이를 종합적으로 검토한 뒤, 약 7개월 앞으로 다가온 아시안게임은 연속성을 유지하는 것이 적절하다고 판단해 현 체제를 유지하기로 결정했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사