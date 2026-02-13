헌재 “재판소원은 합헌, 4심제 아니다” 대법 주장 일축…긴장감 고조
‘재판소원 도입법(헌법재판소법 개정안)’을 두고 헌법재판소가 “헌법에 위반되지 않는다”며 대법원의 주장을 조목조목 반박했다. 대법원은 여권이 추진 중인 재판소원법에 대해 “도저히 받아들일 수 없는 법안”이라며 강하게 반발하고 있다. 여권과 헌법재판소가 대법원의 입장을 반박하는 모양새가 펼쳐지며 긴장감이 고조되고 있다.
헌재는 13일 26쪽 분량의 질의응답 형식의 재판소원 참고자료를 통해 재판소원이 권력분립 원칙이나 사법권 독립을 침해한다는 대법원 주장에 대해 “재판소원이 헌법에 위반된다는 의견, 권력분립 원칙에 반한다거나 사법권 독립을 침해한다는 주장은 헌법상 근거를 찾기 어렵다”고 했다. 헌법 제111조 제1항이 ‘법률이 정하는 헌법소원’을 헌재의 권한으로 규정하고 있는 만큼, 재판을 헌법소원 대상에서 제외할 근거는 없다는 것이다. 재판소원법은 확정된 법원 판결에 대해서도 헌법재판소에 헌법소원을 제기할 수 있도록 하는 제도로 현재 여권이 추진하고 있는 법안이다.
헌재는 “재판이 헌법에 어긋나는 경우 내부적으로는 심급 제도, 외부적으로는 헌법재판권을 통해 교정하는 것이 이원적 사법체제의 취지에 부합한다”고 강조했다. 헌재는 재판소원이 헌법 개정을 거쳐야 한다는 등의 주장에 대해서도 “재판소원 도입의 전제 조건이 아니다”라고 선을 그었다. 재판소원이 도입되더라도 헌재가 대법원의 상위 기관이 되는 것은 아니라는 취지다.
특히 헌재는 대법원이 주장하는 ‘재판소원 도입은 사실상 4심제’라는 주장에 대해서도 반박했다. 헌재는 “재판소원은 법원의 사실 확정이나 법률 해석·적용을 다시 심사하는 것이 아니라, 재판 과정에서의 헌법 해석을 최고·최종 헌법 해석 기관으로서 심사하는 것”이라고 했다. 또 재판소원 대상을 확정된 재판으로 한정하고, 보충성 원칙을 적용하기 때문에 기존 상소 제도와는 무관하다는 것이 헌재 시각이다.
헌재는 재판소원이 도입되면 사건이 폭증할 수 있다는 우려에 대해서도 일축했다. 헌재는 “초기에는 접수 건수가 증가할 수 있으나, 판례가 축적되면 안정화될 것”이라고 전망했다. 헌재가 제시한 해외 사례에 따르면 대만은 2022년 재판소원을 도입한 뒤 첫해 4371건이 접수됐지만 2024년에는 1137건으로 감소했다. 독일과 스페인도 최근 5년간 연평균 수리 건수는 각각 144건, 188건 수준이다.
헌재는 “현행 제도는 입법과 행정의 일부만 통제할 수 있을 뿐, 확정된 재판으로 인한 기본권 침해에 대해서는 사각지대가 존재한다”며 “재판을 헌법소원 대상에서 제외하는 부분을 삭제해 권리 구제를 충실히 할 필요가 있다”며 재판소원 도입의 필요성을 강조했다.
그러나 대법원은 재판소원법이 도입되면 ‘소송지옥’과 함께 국민에게 막대한 피해를 줄 수 있다며 우려하는 입장이다. 조희대 대법원장은 전날 “결과가 국민들에게 엄청난 피해가 가는 문제이기 때문에 계속해서 대법원이 국회와 협의하고 설득해나갈 것”이라고 반대 입장을 밝힌 바 있다. 기우종 법원행정처 차장도 지난 11일 국회에서 “재판소원은 대법원까지 3심의 재판을 거친 패소 당사자에게 새로운 불복 기회를 부여하는 것”이라며 “이 자체로 4심의 실질을 갖게 된다”고 반대의 뜻을 명확히했다. 그러면서 “재판소원을 도입하게 되면 당사자들은 시간과 비용을 들여 계속 다투어야 하고, 분쟁해결을 통한 법적 안정성은 극히 저하되므로 국민, 국가, 사회 전체 관점에서는 손실일 수밖에 없다”고 지적했다.
