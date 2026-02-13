美 ‘탄소규제 근거’ 폐지에 車시장 변동 전망… EREV 급부상하나

앞서 현대차·기아는 지난해 미국 시장에서 역대 최다인 33만1692대의 하이브리드차 판매량을 기록할 정도로 현지 HEV 수요도 높은 상황이다. 지난달에도 미국 전기차 판매가 전년 동기 대비 33.7% 감소하는 동안 하이브리드차는 65.7% 더 팔렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 온실가스 규제 근거인 ‘위해성 판단’을 폐기하면서 국내 완성차 업계의 긴장감도 높아지고 있다. 최대 수출시장인 미국의 전동화 전환 속도가 현재의 둔화 흐름에서 더욱 얼어붙을 것으로 예상되기 때문이다.트럼프 대통령은 13일 ‘위해성 판단’ 근거를 놓고 “재앙적 정책”이라고 비판하며 공식 종료를 발표했다. 이어 ‘위해성 판단’으로 인해 소비자들이 전기차를 강제로 구매해야 하는 상황이 벌어졌다고 지적하며 “이런 치명적인 규제는 차 가격을 전례 없는 수준으로 끌어올렸다. 이 모든 것은 이제 끝났다”고 강조했다. ‘위해성 판단’은 버락 오바마 전 대통령 임기 때인 2009년 마련됐다. 이산화탄소 등 6개 온실가스가 공중보건과 복지에 위협이 된다는 내용으로 자동차 배기가스·발전소 배출 규제 등 미국 기후변화 대응 정책의 핵심 토대가 돼 왔다.이번 결정으로 미국 내연기관차(ICE) 규제가 대폭 완화되고, 전기차로의 전환 속도는 더욱 둔화될 것으로 보인다. 트럼프 행정부 들어 미국 전기차 수요는 이미 크게 감소한 상태인데 더 큰 ‘한파’가 예상되는 것이다. 미국은 지난해 9월 30일부터 7500달러 상당의 전기차 세액공제 혜택을 없앴고, 이후 전기차 시장 수요가 더욱 쪼그라들었다는 평가가 나온다.당장 현대차·기아 등 국내 업체들은 대미 전기차 수출에 타격이 불가피해졌다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 미국에 수출된 전기차 신차는 1만2166대로 전년도 9만2049대보다 86.8% 하락했다. 전기차 수출이 본격화된 2022년 이래 가장 적은 수치인데 올해 더욱 열악한 환경이 예상된다는 게 업계의 대체적 판단이다.다만 업계에선 수요 이동이 내연기관차가 아닌 하이브리드차(HEV)나 주행거리 연장형 전기차(EREV)로 몰릴 것이란 전망이 많다. 특히 EREV는 전기 모터로 주행하되, 내연기관을 발전기로 활용해 주행거리를 대폭 늘린 방식이다. 현대차는 내년 EREV 론칭을 계획 중이다. 손일선 오산대 미래자동학부 교수는 통화에서 “배기가스 등 환경규제가 완화되면 전기를 만드는 발전시스템을 가진 EREV 같은 혼합형 차량 보급이 늘어날 것”이라고 말했다.박장군 기자 general@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지