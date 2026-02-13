동거인 살해 후 남한강에 유기…2주째 사체 발견 안돼
동거하던 지인을 살해한 후 남한강에 사체를 유기한 30대 남성이 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 이 남성은 범행 후 피해자 행세를 하며 범행 은폐를 시도했다.
서울북부지검 형사2부는 살인·시체유기 혐의로 A씨(34)를 구속기소 했다고 13일 밝혔다.
A씨는 지난달 14일 서울 강북구 주거지에서 동거하던 30대 남성 B씨를 목 졸라 살해한 후 경기 양평군 남한강 두물머리에 시신을 유기한 혐의를 받는다. 그는 평상시에도 B씨를 반복적으로 폭행하고 협박하는 등 이른바 ‘가스라이팅’ 해오던 중 금전적 문제로 다툰 후 격분해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
범행 후 A씨는 B씨의 휴대전화로 피해자 행세를 하며 메신저 대화를 나누는 등 범행 은폐를 시도했다. 심지어 여권과 현금 등을 준비해 해외 도주 계획을 세우기도 했다.
A씨의 범행은 B씨의 지인에 의해 발각됐다. B씨의 지인은 B씨와 연락이 닿지 않자 평상시 A씨의 폭행을 떠올려 범죄 가능성을 의심, 경찰에 A씨를 고발했다.
B씨의 시신은 아직 발견되지 않았다.
검찰은 향후 수색 과정에 적극 협조하고 유가족을 위한 경제적 지원도 신속히 진행할 방침이다.
