국제로타리 3640지구, 여성위생용품 후원
국제로타리 3640지구(총재 임우순)는 남한성로타리클럽(회장 임건화)과 함께 지난 2월 11일 서울시 영등포구 신길동에 위치한 마자렐로센터에 여성위생용품(생리대) 등 600만원 상당의 물품을 후원했다.
마자렐로센터는 살레시오 수녀회가 운영하는 여자청소년 보호치료 수탁기관이자 직업훈련 생활시설이다. 이곳에서는 아동상담소를 통해 보호 위탁된 청소년들과 법원으로부터 이른바 ‘6호 처분’을 받은 10대 소녀 45명을 돌보고 있다. ‘6호 처분’은 소년원 송치보다는 경미한 범죄를 저지른 청소년에게 내려지는 보호처분으로, 시설 위탁을 통해 교정과 교육을 병행하는 제도다.
임우순 총재는 “수녀님들께서 24시간 아이들과 동고동락하며 때로는 엄마처럼, 때로는 언니처럼 상처 입은 마음을 보듬어 주고 있다”며 “한때 방황으로 학업을 이어가지 못했던 소녀들이 이곳에서 검정고시를 준비하고, 바리스타와 네일아트 등 직업기술을 배우며 하루하루 변화하는 모습에 깊은 감동을 받았다”고 전했다. 이어 “앞으로도 지역사회의 어려운 이웃을 위한 나눔과 봉사를 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
임건화 회장은 “작은 정성이지만 이번 후원이 소녀들의 건강과 위생에 도움이 되길 바란다”며 “이곳 청소년들의 밝은 미래를 진심으로 응원한다”고 말했다. 이날 행사에 참석한 권영갑 전 회장도 금일봉 100만원을 추가로 기부하며 따뜻한 마음을 보탰다.
