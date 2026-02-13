시사 전체기사 [속보] 국민의힘 윤리위, 배현진 의원에 ‘당원권 정지 1년’ 징계 입력:2026-02-13 16:02 수정:2026-02-13 16:09 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 620 응원하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 1 화나요 1 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “다주택자 대출 연장은 문제”…李대통령이 새벽에 올린 글 2 [단독] KDDX 노리는 한화, 직전 해군총장 영입 시도…이해충돌 논란에 무산 3 민주당, 딸 축의금 논란 최민희 경고…품위유지 위반 4 “김주애 후계 내정 단계”… 北 4대세습 우상화 뒤따를 듯 5 국방부, 해군참모총장 직무배제… 계엄 관여 혐의 해당분야별 기사 더보기 1 李 대통령 지적에… 정부, 다주택자 대출 연장 관련 전 금융권 점검 2 ‘로또 청약’ 잠실 르엘, 보류지도 완판… 현금 부자 몰린듯 3 단 20일… 다주택 → 임대사업자 → 비거주 1주택 ‘광속 타격’ 4 삼성전자 18만원 돌파… HBM4 최초 양산 출하 영향 5 30만원짜리 챗GPT 프로 ‘2만9000원’에…카카오 깜짝 프로모션 해당분야별 기사 더보기 1 구독자 97만명 ‘충주맨’ 김선태, 사직서 냈다… 시 “아직 수리 안 돼” 2 음료에 탄 향정신성 약… 두 남성 숨졌는데 “재우려고 줬다” 3 “커피 나오셨습니다” 그만…국민 93% “과도한 높임말 고쳐야” 4 ‘하나뿐인 내편’ 배우 정은우 40세로 사망 5 김경 “큰 거 한 장 하겠다” 1억 제안에… 강선우 “자리 만들어 보라” 해당분야별 기사 더보기 1 10선 중진도 꺾었다… 성인 잡지 모델서 日 중의원으로 2 ‘AI가 다 먹어치운다’ 공포… 미증시 급락 마감 3 “마음에 들어?” 녹음된 한국어… 푸껫 절도사건 시끌 4 中 상하이 3분의 1이 ‘자율주행 실험실’ 5 점점 커지는 쿠팡 사태… 美투자사 3곳 소송 가세 해당분야별 기사 더보기 1 두 번 쓰러지고 일어선 18세 최가온, 韓설상 최초 올림픽 금 2 쇼트트랙 첫 메달 나왔다…‘신성’ 임종언, 남자 1000m 銅 3 한국도 당했다…올림픽 덮친 ‘불소 왁스’ 실격주의보 4 이게 바로 IOC가 착용 금지한 우크라이나 선수의 헬멧 5 中 민폐 주행에 날아간 메달 해당분야별 기사 더보기 1 “먹는 위고비는 100% 사기”…의사가 경고한 이유 2 지하금고서 돈 꺼내는 한국은행…세뱃돈은 어디서 어떻게 올까 3 미국식 힘과 여유를 선물한다… GMC, 아카디아·캐니언 출격 4 6년 만에 완전히 달라졌다… 소형 SUV 최강자의 귀환 5 부모님 명절 용돈 평균 22만원…적정 세뱃돈은 10만원 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 구독자 97만명 ‘충주맨’ 김선태, 사직서 냈다… 시 “아직 수리 안 돼” ‘로또 청약’ 잠실 르엘, 보류지도 완판… 현금 부자 몰린듯 “김주애 후계 내정 단계”… 北 4대세습 우상화 뒤따를 듯 새벽에 또…이재명 “다주택자 대출 연장은 문제“ 두 번 쓰러지고 일어선 18세 최가온, 韓설상 최초 올림픽 금 김경 “큰 거 한 장 하겠다” 1억 제안에… 강선우 “자리 만들어 보라” 민주당, 딸 축의금 논란 최민희 견책…품위유지 위반 10선 중진도 꺾었다… 성인 잡지 모델서 日 중의원으로 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요