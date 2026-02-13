시사 전체기사

[속보] 국민의힘 윤리위, 배현진 의원에 ‘당원권 정지 1년’ 징계

입력:2026-02-13 16:02
수정:2026-02-13 16:09
공유하기
글자 크기 조정

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
정우진 기자
정치부
정우진 기자
620
국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
구독자 97만명 ‘충주맨’ 김선태, 사직서 냈다… 시 “아직 수리 안 돼”
‘로또 청약’ 잠실 르엘, 보류지도 완판… 현금 부자 몰린듯
“김주애 후계 내정 단계”… 北 4대세습 우상화 뒤따를 듯
새벽에 또…이재명 “다주택자 대출 연장은 문제“
두 번 쓰러지고 일어선 18세 최가온, 韓설상 최초 올림픽 금
김경 “큰 거 한 장 하겠다” 1억 제안에… 강선우 “자리 만들어 보라”
민주당, 딸 축의금 논란 최민희 견책…품위유지 위반
10선 중진도 꺾었다… 성인 잡지 모델서 日 중의원으로
국민일보 신문구독