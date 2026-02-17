빌게이츠에 머스크까지…성착취범 ‘엡스타인 파일’에 발칵

30일 미 법무부가 공개한 미성년자 성 착취범 제프리 엡스타인 관련 문건. AP연합뉴스

제프리 엡스타인. AP연합뉴스

빌 게이츠. 윤웅 기자

일론 머스크. AP뉴시스

당시 엡스타인은 “내 섬의 남녀 비율이 당신의 배우자 탈룰라 라일리를 불편하게 할 수 있다”는 답장을 보냈고, 머스크는 “탈룰라에게 비율은 문제가 되지 않는다”고 회신한 것으로 파악됐다. 다만

머스크는 이후 ‘사정상 섬에 방문하지 못할 것 같다’는 취지의 이메일을 보냈다.

앤드루 전 왕자가 바닥에 누워 있는 여성과 함께 있는 장면을 담은 미국 법무부의 파일. AP연합뉴스

이미 그는 관련 의혹으로 지난해 10월 찰스 3세 국왕에 의해 모든 왕실 직함과 작위가 박탈된 상태였다. 엡스타인 파일 공개 이후 최근에는 왕실 공식 거처에서 퇴거당한 것으로 알려졌다.