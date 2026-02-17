빌게이츠에 머스크까지…성착취범 ‘엡스타인 파일’에 발칵
미국 법무부가 세계 유력 인사들과 유착설이 제기된 성착취범 제프리 엡스타인과 관련한 수사·민사 기록 등 방대한 자료를 추가 공개하면서 미 정치권과 사회에 파장이 확산하고 있다. 공개 자료에는 FBI 수사 메모, 이메일, 금융·부동산 기록, 증언 녹취, 사진·영상 등이 포함됐다.
엡스타인은 미국 금융가 출신 억만장자다. 정·재계와 학계, 왕실 인사들과 폭넓게 교류하며 ‘인맥의 허브’로 불렸다. 그러나 수년간 미성년 소녀들을 성착취한 혐의가 드러나면서 수사를 받아왔다. 그는 2019년 구금 중 사망했다.
이번 자료 공개는 지난해 11월 제정된 엡스타인 투명성 관련 법(Epstein Files Transparency Act)에 따른 조치다. 법무부는 피해자 신원 보호, 진행 중인 수사, 법적 특권 등을 이유로 일부 문서를 편집하거나 비공개 처리했다고 설명했다. 공개분에는 영상 약 2000개와 이미지 약 18만장도 포함된 것으로 전해졌다.
문건에는 전·현직 정치인과 재계 인사들의 이름이 다수 등장한다. 다만 법무부는 공개 자료에 “검증되지 않은 제보, 확인되지 않은 정보도 포함돼 있다”고 명시했다. 이름이 언급됐다는 사실만으로 범죄 연루가 확인된 것은 아니라는 의미다.
마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠는 2013년 작성된 것으로 추정되는 엡스타인의 이메일 초안에 등장했다. 엡스타인이 자신에게 보낸 이메일에는 게이츠가 러시아 여성들과 관계 이후 성병에 걸렸으며, 당시 배우자였던 멀린다 게이츠에게 이 사실을 숨기려고 했다는 미확인 내용이 담겨 있었다. 이후 게이츠가 엡스타인에게 항생제를 구해달라고 요청했고, 성병 증상을 엡스타인에게 설명한 뒤 이메일을 삭제하라고 요구했다는 내용도 등장했다.
이에 대해 게이츠 대변인은 “터무니없다. 완전히 사실무근”이라고 부인했다. 게이츠도 지난 12일 중국을 방문한 자리에서 “2011년부터 2014년까지 엡스타인과 몇 차례 저녁 식사를 했지만 새롭게 추가할 것은 없다”면서 “당시 엡스타인이 많은 부유층을 알고 있어 글로벌 보건 분야 자금 조달에 도움을 줄 수 있다고 생각했지만 진전이 없었다”고 말했다.
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 엡스타인이 이메일을 주고받은 사실도 확인됐다. 공개된 자료에 따르면 머스크는 2012~2013년 엡스타인의 개인 섬에 방문하고 싶다는 내용의 이메일을 보냈다. 카리브해에 위치한 엡스타인의 개인 섬은 미성년자 성착취와 관련된 핵심 장소로 지목된다. 엡스타인의 주요 거점으로 호화 저택과 전용 선착장, 헬기장 등이 있었다. 섬은 2019년 엡스타인 사망 이후 매각됐다.
당시 엡스타인은 “내 섬의 남녀 비율이 당신의 배우자 탈룰라 라일리를 불편하게 할 수 있다”는 답장을 보냈고, 머스크는 “탈룰라에게 비율은 문제가 되지 않는다”고 회신한 것으로 파악됐다. 다만 머스크는 이후 ‘사정상 섬에 방문하지 못할 것 같다’는 취지의 이메일을 보냈다.
그러나 머스크는 앞선 언론 인터뷰에서 엡스타인을 ‘소름 끼치는 인물’이라고 표현하면서 “여러 차례 섬으로 초청했지만 거절했다”고 주장했다.
영국 찰스 3세 국왕의 동생인 앤드루 전 왕자의 경우 바닥에 누워 있는 여성과 함께 찍힌 여러 장의 사진이 엡스타인 파일에서 공개됐다. 그는 엡스타인에 고용된 직원 버지니아 주프레가 17세일 때부터 강제로 성관계를 맺었다는 의혹을 수년간 받아왔다.
이미 그는 관련 의혹으로 지난해 10월 찰스 3세 국왕에 의해 모든 왕실 직함과 작위가 박탈된 상태였다. 엡스타인 파일 공개 이후 최근에는 왕실 공식 거처에서 퇴거당한 것으로 알려졌다.
영국 BBC는 “버킹엄궁은 그가 올해 초에 로열로지에서 퇴거할 것이라고 발표했지만 최근 엡스타인 파일 추가 공개로 퇴거가 예정보다도 빨라진 것으로 보인다”고 전했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
