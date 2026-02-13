말랑동물행동연구소 “훈련 보완 의학적 행동진료 필요”
반려동물의 문제행동을 두고 많은 보호자들은 먼저 훈련을 떠올린다. 그러나 반복적인 훈련에도 변화가 없다면 이는 단순한 학습 실패가 아니라 치료가 필요한 ‘증상’일 수 있다. 말랑동물행동연구소는 이러한 인식 전환의 필요성을 강조하며 의학 기반 접근을 실천하고 있는 전문기관이다.
전문가들은 모든 행동 문제가 훈련 부족에서 비롯되는 것은 아니라고 지적한다. 극도의 불안, 공포, 패닉 상태에 놓인 동물은 학습 자체가 입력되기 어렵기 때문에 훈련만으로는 근본적인 개선이 불가능한 경우가 많다. 이 때문에 문제행동을 단순한 훈련 실패로 단정하기보다, 그 자체를 하나의 증상으로 바라볼 필요성이 제기되고 있다.
말랑동물행동연구소는 이러한 한계를 보완하는 대안으로 기존 훈련과 분명히 구분되는 ‘행동진료’를 제시한다. 행동진료는 문제행동의 배경에 있는 의학적 원인을 감별하고 정서 상태를 안정화한 뒤 단계적으로 탈감작화와 행동수정을 진행하는 통합적 과정이다.
특히 필요 시 적절한 용량의 약물을 보조적으로 사용해 불안 수준을 낮추고 학습이 가능한 환경을 조성한다는 점에서 체계적이고 과학적인 접근을 취한다. 이는 약물 의존이 목적이 아니라 회복을 돕는 안전장치라는 설명이다.
연구소는 단순히 행동을 ‘고치는’ 공간이 아니라 아이들의 마음을 이해하고 회복을 돕는 쉼터를 지향한다. 김준 원장은 행동의학 전문 수의사로서 진료 환경부터 보호자 상담, 치료 방식까지 세심하게 조율해 나가고 있다.
김준 원장은 “행동진료는 문제를 교정하는 기술이 아니라 마음을 함께 이해해가는 여정이다. 나아가 반려동물이 더 이상 두려움 속에 살지 않도록 따뜻하고 안정적인 동반자가 되겠다”는 포부를 전했다.
말랑동물행동연구소는 훈련 중심의 기존 인식을 넘어 의학적 감별과 정서 안정이 결합된 행동진료의 필요성을 사회적으로 확산시키는 한편, 체계적인 진료 모델을 통해 반려동물과 보호자가 함께 편안해질 수 있는 새로운 기준을 만들어가고 있다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사