“토끼 살아야 호랑이도…” 李대통령, 삼성·LG에 감사한 이유
이재명 대통령이 13일 삼성그룹과 LG그룹이 협력사에 납품 대금을 조기에 지급하기로 했다는 내용의 기사를 공유하면서 “상생 생태계 조성을 위한 삼성과 LG그룹의 노력에 감사드린다”고 말했다.
이재명 대통령이 이날 엑스(X·옛 트위터) “풀밭이 건강하고 토끼가 살아야 호랑이도 살 수 있다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “어려운 대내외적 위기를 함께 손잡기 기회로 바꿔 나가길 소망한다”며 “새해 복 많이 받으십시오”라고 명절 인사를 남겼다.
이 대통령은 한화에어로스페이스가 ‘상생협력 선포식’ 행사를 열었다는 내용의 기사도 소개했다. 한화에어로스페이스는 지난 3일 상생협력을 선포하고 성과 공유제 도입 및 상생협력 펀드 확대, 협력사 연구개발 지원 강화 등을 약속했다.
이 대통령은 “파업 손배소 취하, 하청업체 근로자 동등임금 지급에 이어 연관 기업 간 상생협력까지 한화그룹의 선진적 산업문화 실천은 본받을 만하다”고 격려했다.
그러면서 “지속적 성장과 발전은 활력 넘치는 상생적 산업생태계에서만 가능하다”며 “대한민국 경제와 산업의 지속적이고 호혜적 발전을 가능하게 하는 씨앗을 보는 것 같아 즐겁다. 감사하다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사