최태원, 美 빅테크 CEO 5인 연쇄 회동…“HBM·AI 인프라 동맹 강화”
최태원 SK그룹 회장이 미국에서 엔비디아와 구글, 마이크로소프트(MS), 브로드컴, 메타 등 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 연쇄 회동을 가졌다. 인공지능(AI) 메모리 반도체를 넘어 AI 인프라 생태계 전반을 아우르는 파트너십을 공고히 하기 위한 행보로 풀이된다.
13일 SK하이닉스 뉴스룸에 따르면 최 회장은 이달 초부터 미국을 방문하면서 젠슨 황 엔비디아 CEO, 혹 탄 브로드컴 CEO, 사티아 나델라 MS CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO 등을 연이어 만났다.
최 회장이 가장 먼저 찾은 이는 엔비디아의 황 CEO였다. 황 CEO는 지난 5일(현지시간) 산타클라라의 한국식 호프집 99치킨으로 최 회장을 초대해 다양한 AI 산업에 대한 의견을 나눴다. 최 회장은 엔비디아와의 만남 전부터 양사의 협력 현황과 글로벌 AI 생태계의 수요 상황을 살펴보고 이에 대응하기 위한 SK하이닉스의 전략을 직접 점검했다.
최 회장은 다음 날 새너제이에 위치한 브로드컴 본사에서 탄 CEO를 만나 중장기 메모리 시장 전망과 공급 전략, 양사 간 투자 포트폴리오에 대해 공유했다. 특히 차세대 AI 칩 아키텍처와 메모리 통합 기술 관련 대응 전략이 핵심 의제로 다뤄졌다. SK하이닉스는 향후 브로드컴의 AI 칩 설계 단계부터 자사의 메모리 기술이 선제적으로 반영될 수 있도록 협력 범위를 확대하기로 했다.
최 회장은 이어 지난 10일 시애틀을 찾아 나델라 CEO와 회동했다. 고대역폭메모리(HBM) 관련 협력과 AI 데이터센터·솔루션 사업 강화 방안이 논의됐다. 이는 SK그룹이 반도체를 넘어 AI 인프라·서비스 영역까지 MS와의 협력을 확장하며 글로벌 AI 생태계에서 입지를 넓혀가려는 행보다. SK그룹은 이번 만남을 통해 AI 데이터센터 구축·운영, 클라우드 기반 AI 솔루션 등 영역에서 MS와의 협력을 강화해 글로벌 AI 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.
같은 날 새너제이에서는 저커버그 CEO 및 경영진을 만나 메모리 장기 공급 협력 방안에 대해 논의했다. SK하이닉스는 이미 메타 데이터센터에 기업용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 및 서버용 D램을 공급해 온 핵심 파트너다. 이번 협의를 통해 양사는 차세대 AI 인프라까지 협력 범위를 확대키로 했다. 최 회장은 메타의 AI 가속기 개발 프로젝트(MTIA) 지원 계획을 공유하고 HBM4·HBM4E 이후 세대까지 양사 간 기술 방향성을 조기에 확정하는 방안도 논의했다. 또한 국내 메타 AI 글래스의 핵심 사용처를 발굴하기 위해 SK하이닉스의 저전력 D램과 낸드를 활용한 웨어러블 기기 최적화 방안과 국내 메타 전용 AI 데이터센터 구축 등 협력을 논의했다.
미국 일정 마지막 날인 11일에는 새너제이 구글 캠퍼스에서 피차이 CEO를 만나 AI 메모리 장기 공급 협력 관련해 의견을 교환했다. 양측은 AI 데이터센터 구축의 핵심 병목 요인으로 메모리 확보를 꼽으며 장기 수급 안정화가 중요하다는 데 인식을 같이하고, 제품 공급 및 투자 협력 방안을 폭넓게 논의했다. 최 회장은 이날 회동에서 구글 차세대 AI 모델 및 텐서처리장치(TPU) 로드맵에 맞춘 맞춤형 HBM 공동 설계, HBM4 기반 TPU 협력 등 중장기 AI 칩 로드맵 전반으로 협력 범위를 확대하자는 제안도 전달했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사