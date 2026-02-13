경찰, ‘北 무인기 침투’ 연루 민간인 추가 조사
한국 무인기의 북한 침입 의혹을 수사 중인 군경 합동조사 태스크포스(TF)가 국가정보원 직원 등 민간인 피의자에 대한 추가 조사를 진행했다.
13일 국민일보 취재를 종합하면 TF는 이날 무인기를 날렸다고 주장하는 30대 대학원생 오모씨에 대한 4차 조사를 진행 중이다. TF는 무인기 제작업체 대표 장모씨와 대북전담이사로 활동한 김모씨 등에 대해서도 최근 4차 조사를 진행했다.
TF는 전날 국정원 행정직 직원 A씨에 대한 피의자 조사도 진행한 것으로 알려졌다. A씨와 오씨의 금전거래를 확인한 TF는 A씨와 오씨의 공모 가능성을 의심, 항공안전법·군사기지법 위반뿐 아니라 일반이적죄 혐의로 적용한 것으로 전해졌다.
다만 A씨는 경찰 조사에서 향후 공작 업무를 맡을 가능성을 고려해 오씨와 친분을 유지하기 위한 금전거래였다고 진술한 것으로 알려졌다.
한편 TF는 지난 10일 국군정보사령부와 국정원 등 18곳에 대한 압수수색을 진행했다. TF는 정보사 소속 소령 1명과 대위 1명, 일반부대 소속 대위 1명 등 현역 군인 3명과 A씨 등을 피의자로 입건했다.
