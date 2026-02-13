이 대통령, 설맞이 관·재계 나눔 행보에 “감사합니다” 릴레이
이재명 대통령은 설 연휴를 맞은 정부 부처와 재계의 나눔 행보를 일일이 소개하며 “감사합니다”고 코멘트했다. 상생과 협력, 동반발전 문화를 확산하기 위한 취지로 분석된다.
이 대통령은 13일 엑스(X)에 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 X에 올린 글을 공유하며 “배경훈 과기부총리님, 잘 하셨습니다. 감사합니다”라고 썼다.
배 부총리가 같은날 전통시장에서 장을 보고 세종 전의요셉의집을 찾아 어르신들의 고충을 청취하며 성금을 전달하는 등 나눔 행보를 홍보하는 글을 올리자 이에 호응한 것이다.
이 대통령은 이어 한화에어로 스페이스가 성과 공유제를 도입하는 등 상생협력 방침을 선포했다는 내용의 보도를 공유하며 “파업 손배소 취하, 하청업체 근로자 동등 임금 지급에 이은 연관 기업 간 상생협력까지…한화그룹의 선진적 산업문화 실천은 본받을 만 하다”고 X에 적었다.
이어 “지속적 성장 발전은 활력 넘치는 상생적 산업 생태계에서만 가능하다”며 “대한민국 경제 산업의 지속적·호혜적 발전을 가능케 하는 씨앗을 보는 것 같다 즐겁다. 감사하다”고 칭찬했다.
이 대통령은 또 삼성과 LG가 협력사에 납품 대금을 조기에 지급했다는 보도 내용도 공유했다. 이 대통령은 “경제·산업·기업 부분의 상생 생태계 조성을 위한 삼성과 LG 그룹의 노력에 감사드린다”며 “풀밭이 건강하고 토끼가 살아야 호랑이도 살 수 있다”고 말했다. 그러면서 “이 어려운 대내외적 위기를 함께 손 잡고 기회로 바꿔 나가길 소망한다. 새해 복 많이 받으십시오”라고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사