‘내란 중요임무 종사’ 한덕수·이상민 제주도 명예도민 취소
제주도의회, 취소 동의안 의결해
명예도민증 도입 후 첫 취소 사례
제주특별자치도의회가 12·3 비상계엄과 관련 내란 중요임무 종사 혐의로 1심에서 중형을 선고받은 한덕수 전 국무총리와 이상민 전 행정안전부 장관의 명예 제주도민 자격을 취소했다.
제주도의회는 13일 오후 제446회 임시회 2차 본회의를 열고 제주도가 제출한 한덕수 전 총리와 이상민 전 장관에 대한 제주도 명예도민증 수여 취소 동의안을 각각 의결했다.
한 전 총리 취소 동의안의 경우 재석 의원 36명 중 찬성 29명, 반대 6명, 기권 1명으로 가결됐다. 이 전 장관의 취소 동의안은 재석 의원 37명 중 찬성 28명, 반대 6명, 기권 3명으로 가결됐다.
이번 한 전 총리와 이 전 장관의 명예도민증 취소는 1969년 명예도민증 제도 시행 이후 첫 취소 사례다.
앞서 제주도는 12·3 계엄 사태와 관련 내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 한 전 총리와 이 전 장관이 사회적 물의를 일으키고 민주주의를 훼손한 것으로 보고 명예도민증 취소 절차에 착수했다.
지난해 4월엔 관련 조례를 개정해 명예도민증 취소 사유도 구체화했다. 기존에는 ‘수여 목적에 반하는 행위를 한 경우’로만 명시돼 불분명했던 부분을, ‘4·3역사왜곡 행위를 하거나 사회적 물의를 일으켜 도의 명예를 실추한 경우’ 등으로 변경했다.
한 전 총리는 노무현 정부 시절인 2008년 제주특별자치도 제도 개선과 영어교육도시 조성사업 지원 등의 공로로 명예도민증을 받았다. 이 전 장관은 2024년 제주4·3특별법 개정 등에 기여한 공로를 인정받아 명예도민으로 선정됐었다.
제주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
