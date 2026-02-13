장동혁, 李 대통령에 “민주당 ‘부동산 수호파’ 냅두고 국민에 안방여포”

장동혁, 李 대통령에 “민주당 ‘부동산 수호파’ 냅두고 국민에 안방여포”
장동혁 국민의힘 대표는 이재명정부의 부동산 정책과 관련해 “‘이재명 수호파’ 의원들조차 대통령님 명령을 거부하고 ‘부동산 수호파’가 되는 블랙 코미디를 어떻게 생각하시느냐”고 직격했다.
장 대표는 13일 페이스북에 “이 대통령이 또다시 한밤중에 다주택자를 향해 사자후를 날리셨다. 대출 연장까지 막겠다는 엄포에 많은 국민이 잠을 설쳤다”며 이같이 밝혔다.
장 대표는 “참으로 이해가 안되는 일이 있다”며 “대통령님을 위해서라면 헌법까지 무시하면서 대법관 증원, 4심제 도입을 추진하고 심지어 ‘이재명 공소취소 의원모임’이라는 해괴한 사조직까지 만드는 더불어민주당 의원들이 집 팔라는 대통령님 명령 만큼은 끝내 지키지 않고 버티고 있다”고 꼬집었다.
장 대표는 이 대통령을 향해 “집안 식구들에게도 무시를 당하면서, 밤마다 엉뚱한 국민을 향해 호통치는 대통령 모습이 국민 눈에는 ‘안방 여포’처럼 보일 뿐”이라고 비판했다. 이어 “벌써부터 전세, 월세 서민들의 원성이 여기저기서 터져나오고 있다”며 “부동산 대란이 현실이 되고 사법 파괴의 피해를 국민들이 직접 경험하는 순간, 철석같이 믿고 계신 지지율도 허망한 모래성이 될 것”이라고 덧붙였다.
장 대표는 “국민들의 분노가 차곡차곡 쌓이고 있는 현실을 부디 깨닫기 바란다”며 “어제 회동이 무산되어 속으로는 다행스럽게 생각했을지도 모르겠지만 어제 나한테 들었을 비판을 국민에게 직접 듣는 것은 훨씬 가혹한 일이 될 것”이라고 했다.
한편 장 대표는 설 연휴를 하루 앞둔 이날 송언석 원내대표, 정희용 사무총장 등 국민의힘 지도부와 서울 중구 중림동 쪽방촌을 찾아 설 먹거리 선물을 전달하고 배식 봉사활동을 진행했다. 중림종합사회복지관에는 국민의힘 명의로 기부금 1000만원도 전달했다.
장 대표는 “현장을 다녀보니, 시계는 계속 명절을 향해 가고 있는데 정말 명절을 비껴가고 싶은 분들이 많이 있다”며 “오히려 명절이 1년 중에서 가장 힘든 날이 되는 분들이 많이 있다”고 말했다. 이어 “그런 분들에게 오늘 정성이 담긴 물품과 함께 우리들의 따뜻한 마음을 함께 전달해주셨으면 좋겠다”며 “저희가 더 잘하겠다. 새해 복 많이 받으시고 건강하시라”고 강조했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
