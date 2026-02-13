이 대통령, 산림청 등 산불 진화 관계기관에 손목시계·간식 전달
李 “지나친 게 부족한 것보다 100배 낫다”
이후 주불진화 소요시간 전년대비 50% 감축
이재명 대통령은 겨울철 산불 진화를 위해 노력한 산림청, 산림항공본부, 산림항공관리소 등 관계 기관 직원들에 손목시계를 비롯한 기념품과 간식을 전달했다.
김남준 청와대 대변인은 13일 서면브리핑에서 “다가오는 설 명절 연휴 기간에도 산림청과 관계 기관은 산불 예방을 위해 24시간 비상근무 체계를 유지할 계획”이라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 취임 직후부터 “지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다”며 산불 초기 대응의 중요성을 강조했다. 이후 산림청 등 관계 기관은 산불 발생 30분 내 초동대응을 목표로 헬기의 신속한 투입 등을 협력해왔다. 그 결과 이번 겨울철 산불 진화를 위해 투입된 누적 헬기는 총 384대로, 전년 동기(151대) 대비 2.5배 증가했다는 게 김 대변인 설명이다.
이번 겨울철 산불은 251헥타르에서 95건이 발생했는데, 전년(69건) 대비 1.3배 증가한 수치다. 그러나 헥타르 당 주불 진화에 걸린 평균 소요시간은 전년(59분) 대비 50% 이상 단축된 19분으로 나타났다. 김 대변인은 “관계 기관들의 적극적 초기 대응이 주효했다”며 “무엇보다 선제적 사전 대피 명령을 통해 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않았다”고 강조했다.
