‘항소심 무죄’ 송영길, 민주 복당 선언 “어떤 조건·전제·요구도 없어”
전당대회 ‘돈봉투 살포’ 의혹 등으로 재판에 넘겨진 송영길 소나무당 대표가 항소심에서 제기된 혐의 모두에 대해 무죄를 선고받은 직후 더불어민주당으로의 조건 없는 복당 의사를 밝혔다. 그간 정치권 일각에서 거론되던 재보궐선거 출마론이 탄력을 받을지 주목된다.
송 대표는 13일 항소심 무죄 선고 직후 페이스북을 통해 소나무당을 해산하고 민주당으로 복당하겠다고 선언했다. 그는 “윤석열·한동훈 검찰 정권의 정적 죽이기용 기획수사였다는 점이 사법적으로 명확히 확인됐다”며 “오늘의 판결을 개인의 명예 회복으로만 받아들이지 않겠다. 지금부터를 제게 주어진 정치적 책임의 출발점으로 삼겠다”고 밝혔다.
송 대표는 앞서 2021년 민주당 전당대회에서 대표로 당선되기 위해 국회의원 등에게 돈봉투를 돌리는 과정에 개입한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 외곽조직인 ‘평화와 먹고사는 문제 연구소’(먹사연)를 통해 불법 정치자금을 수수한 혐의도 받았다. 1심 법원에서는 이 중 후자를 유죄로 인정해 징역 2년을 선고했으나, 항소심 재판부인 서울고법 형사1부(재판장 윤성식)는 제기된 혐의 모두를 무죄로 봤다.
송 대표는 소나무당이 그 소임을 다했다며 민주당으로 복당하는 것이 당연하다고 강조했다. 그는 “3년 전 민주당을 떠났던 이유는 돈봉투 사건으로 이재명 당시 대표와 당에 부담을 주지 않기 위함이었다”며 “제 민주당 복당에는 어떤 조건도, 전제도, 요구도 없다”고 말했다.
민주당에서도 즉각 환영의 메시지가 나왔다. 박수현 수석대변인은 서면 브리핑에서 “민주당은 6·3 지방선거 압승을 통해 이재명정부의 국정 성공을 튼튼하게 뒷받침해야 한다. 이를 위해서는 연대와 통합의 가치만큼 소중한 것이 없다”며 “송 전 대표의 말 또한 그 취지와 같다”고 평가했다.
개별 메시지도 잇따랐다. 조국혁신당과의 합당 논의 국면에서 “소나무당까지 합친 진짜 합당을 추진해야 한다”고 주장했던 강득구 최고위원은 이날도 “송 대표가 민주당으로 당당히 돌아오는 그날을 기다린다”고 밝혔다. 이언주 최고위원 또한 “하루빨리 친정인 민주당으로 돌아와 우리 헌정질서를 바로 세우고 대한민국의 번영을 위하는 길에 함께해달라”고 요청했다.
그간 정치권에서는 송 대표가 2심에서 무죄를 선고받을 시 민주당에 복당, 6·3 지방선거 및 재보궐선거를 계기로 정치적 재기에 시동을 걸 것이라는 관측이 제기됐다. 특히 서울시장에 출마하며 이재명 대통령에게 넘겼던 옛 지역구 인천 계양을에 다시 출마할 가능성이 큰 것으로 거론된다.
