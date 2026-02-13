대구시 행정통합 특별법 의결 “특별시 기반 확립” 기대감
대구시는 대구·경북 행정통합 특별법의 국회 행정안전위원회 전체회의 의결에 대해 국가균형성장을 견인할 통합특별시 출범의 법적 기반이 확립됐다며 기대감을 드러냈다.
13일 대구시에 따르면 당초 335개 조문 가운데 256개 조문이 반영됐고 신규로 135개 조문이 추가돼 최종적으로 391개 조문으로 확대됐다. 대구시는 심사 과정에서 상당수 과제가 추가 반영돼다고 평가했다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 “통합은 지역의 생존과 국가균형성장을 위해 더 이상 미래 세대에게 미뤄서는 안 되는 절박한 선택”이라며 “재정지원에 대한 포괄적 규정과 일부 미반영된 특례는 조속히 개선 방안을 마련해 2차 특별법 개정을 추진할 것”이라고 말했다.
하지만 지역에서는 핵심 특례들이 빠져 아쉬워하는 분위기도 포착된다. 군공항 이전 관련 특례와 정부의 재정지원에 대한 구체적인 규정, 지역 거점 국립의과대학 설치, 균형발전사업 등에 대한 예비타당성조사 면제 등이 빠졌기 때문이다. 대구시는 경북도와 함께 부족한 부분에 대해 정부와 지속적인 협의를 추진하고 2차 법률개정을 통해 단계적으로 개선해 나간다는 방침이다.
대구시장 출마를 선언한 주호영(대구 수성구갑) 국회부의장은 이날 보도자료를 통해 “국토 균형발전과 낙후지역 발전의 역사적 이정표가 될 중요한 법률”이라면서도 “군공항 이전지 주변 지원 조항이 광주 관련 법안에는 포함된 반면 대구·경북 법안에는 빠져 있다”며 형평성을 문제 삼기도 했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
