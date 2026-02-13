“국제사회, 다극화 아닌 ‘무극화’ 시대… 한국엔 기회”
조한범 통일연구원 석좌연구위원, 신간 발표
트럼프 2기 행정부 출범 후 국제사회가 더는 다극화 사회가 아닌 ‘무극화’(無極化
) 시대에 접어들었다는 분석이 제기됐다. 국제기구의 힘이 줄어들고 강대국이 각자의 이해관계에 따라 움직이기에 한국은 새로운 기회일 수 있다는 평가다.
조한범 통일연구원 석좌연구위원은 지난 6일 이 같은 내용을 담은 신간 ‘무극화 시대: 대한민국 생존 시나리오’를 발간했다. 저자는 저서에서 트럼프 2기 출범 후 세계 질서가 흔들리는 상황에서 한국이 나아가야 할 외교 방향을 제시했다.
러시아·우크라이나 전쟁과 새로운 국제질서라는 소제목으로 시작되는 이 책에서 저자는 냉전의 종식이 새로운 분쟁의 시작이라고 지적했다. 이후 도널드 트럼프 대통령의 재집권이 ‘관세 전쟁’을 불러왔고 한국이 그 과정에서 어떤 생존법을 추구했는지 분석했다. 미국이 강력한 국력을 회복한다는 ‘팍스 아메리카나’와 중국의 위협을 보여주는 ‘피크 차이나’에 대한 설명으로 이어지는 이 책은 국제질서가 어떻게 변하고 있는지를 짚어준다.
저자는 특히 지금의 국제질서가 ‘막강한 국가’가 사라졌다고 주장한다. 미국의 강력한 국력은 여전하지만, 과거처럼 세계화의 물결 속에서 미국의 다른 경쟁자가 성장했다는 의미다. 그러면서 “미국과 기타 등등의 구도가 깨졌다는 점”에 주목한다.
이 책의 제목에는 ‘대한민국 생존 시나리오’라는 문구가 담겼지만, 저자는 정답을 제시하진 않았다. 독자에게 선택의 지도를 건네며 어떤 전략이 필요할지 고민하도록 돕는다. 대신 저자는 책 말미에 이렇게 말한다. “혼돈 속에서 길을 잃고 주저앉을 것인가, 아니면 그 혼돈의 파도를 타고 더 높은 곳으로 날아오를 것인가. 그 선택은 바로 우리에게 달려 있다.”
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
