김영록 전남도지사, 광역단체장 직무수행평가서 전국 1위
긍정 평가 60%대…전국 유일
김영록 전남도지사가 광역단체장 직무수행평가에서 전국 1위를 차지했다.
여론조사 전문업체 리얼미터가 13일 공개한 ‘2026년 1월 광역자치단체장 평가 조사’에 따르면 전남지역 조사 응답자의 61.8%가 김 지사의 직무수행을 긍정 평가했다.
김 지사의 직무수행 긍정 평가는 지난달 58.9%보다 2.9%p 상승했다.
특히 김 지사는 이번 조사에서 17개 시도단체장 중 유일하게 직무수행 긍정 평가율 60%대를 기록했다.
김 지사에 이어 2위는 이철우 경북지사(55.6%), 3위 김진태 강원지사(52.1%), 4위는 김관영 전북지사(50.5%)로 집계됐다.
리얼미터의 이번 조사는 유·무선전화 임의번호걸기(RDD) 자동응답(ARS) 방식으로 작년 12월 29~31일 및 올 1월 29~31일 전국 18세 이상 1만3600명(해당 월 기준·시도별 800명)을 대상으로 실시됐다.
통계분석엔 2개월 이동 시계열 자료분석기법을 적용했으며, 통계보정은 작년 6월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성·연령대·권역별 가중치를 부여했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 3.3%다.
무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
