김영록 전남도지사, 광역단체장 직무수행평가서 전국 1위

입력:2026-02-13 14:42
긍정 평가 60%대…전국 유일

김영록 전라남도지사가 설 명절을 앞둔 13일 지역 전통시장인 광양 중마시장을 방문, 물품을 구매하며 상인들을 격려하고 있다. 전남도 제공

김영록 전남도지사가 광역단체장 직무수행평가에서 전국 1위를 차지했다.

여론조사 전문업체 리얼미터가 13일 공개한 ‘2026년 1월 광역자치단체장 평가 조사’에 따르면 전남지역 조사 응답자의 61.8%가 김 지사의 직무수행을 긍정 평가했다.

김 지사의 직무수행 긍정 평가는 지난달 58.9%보다 2.9%p 상승했다.

특히 김 지사는 이번 조사에서 17개 시도단체장 중 유일하게 직무수행 긍정 평가율 60%대를 기록했다.

김 지사에 이어 2위는 이철우 경북지사(55.6%), 3위 김진태 강원지사(52.1%), 4위는 김관영 전북지사(50.5%)로 집계됐다.

리얼미터의 이번 조사는 유·무선전화 임의번호걸기(RDD) 자동응답(ARS) 방식으로 작년 12월 29~31일 및 올 1월 29~31일 전국 18세 이상 1만3600명(해당 월 기준·시도별 800명)을 대상으로 실시됐다.

통계분석엔 2개월 이동 시계열 자료분석기법을 적용했으며, 통계보정은 작년 6월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성·연령대·권역별 가중치를 부여했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 3.3%다.

무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

