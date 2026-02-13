30만원짜리 챗GPT 프로 ‘2만9000원’에…카카오 깜짝 프로모션
카카오가 카카오톡 선물하기에서 오픈AI ‘챗GPT 프로’를 10분의 1 가격에 판매하는 파격 프로모션에 나섰다. 양사의 협업 서비스인 ‘챗GPT 포 카카오’의 초기 가입률을 대폭 끌어올리겠다는 전략이다.
13일 정보기술(IT) 업계에 따르면 카카오는 오픈AI의 챗GPT 프로 1개월 이용권을 2만9000원에 판매하기 시작했다. 챗GPT 프로는 챗GPT의 최상위 기능을 모두 제공하는 프리미엄 요금제로, 월 이용료가 29만9000원에 달한다. 이번 프로모션을 통해 기존 가격의 10분의 1 수준으로 챗GPT 프로를 이용할 수 있는 것이다. 다만 이용권은 1인당 최대 5개까지 구매가 가능하다.
챗GPT 프로보다 한 단계 낮은 ‘챗GPT 플러스’ 이용권도 할인 판매한다. 기존 1개월 구독료인 2만9000원으로 2개월간 서비스를 이용할 수 있는 ‘1+1개월’ 상품이다.
이번 프로모션은 카카오가 지난해 10월 말 출시한 챗GPT 포 카카오 이용자 확대를 노린 전략으로 풀이된다. 이용권을 사용하기 위해서는 챗GPT 포 카카오 서비스에 가입한 후 계정에 교환권 번호를 입력해야 한다. 해당 계정으로 챗GPT 애플리케이션(앱)에 로그인하면 소라2(Sora2), 코덱스(Codex), o1 프로 등 챗GPT 프로 전용 기능을 모두 사용할 수 있다.
정신아 카카오 대표는 전날 열린 2025년 실적발표 컨퍼런스콜에서 “챗GPT 포 카카오의 이용자 수가 현재 시점 800만명으로 확대됐다”며 “연내 유의미한 규모의 이용자 기반을 확보하고 향후 카카오 자체 에이전트인 ‘카카오툴즈’를 활용한 새로운 AI 사용 사례를 발굴하겠다”고 언급했었다.
카카오는 “이번 행사는 챗GPT 포 카카오 서비스 사용 경험을 확대하고 AI 서비스 이용권을 가족 및 지인 등에게 선물할 수 있는 기회를 제공하기 위한 것”이라며 “판매 종료 시점은 현재 미정”이라고 밝혔다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
