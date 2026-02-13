美, 대만 상호관세 20%→15% 합의…대만은 대미 관세 대부분 해소키로

상호관세 韓·日과 같은 15%

美 무역대표부 “美 제조업 성장 촉진”

대만, 관세 면제 가치 약 14조원 추산

대만의 라이칭더 대통령이 지난해 12월 2일 대만 이란현에 위치한 룽더 공업단지 서비스센터에서 진행된 훈련 중 대만산 ‘휴머 2(Hummer 2)’ 드론을 운용하는 예비군을 시찰한 뒤 연설하고 있다.로이터연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부는 대만에 대한 상호관세(국가별 관세)를 20%에서 15%로 인하하는 데 합의했다. 대만은 대미 관세를 해소하고 840억달러(약 121조1000억원) 상당의 미국산 제품을 구매하기로 했다.



미 무역대표부(USTR)는 12일(현지시간) 홈페이지를 통해 해당 합의가 “미국과 대만 간 경제·무역 관계를 강화하고 양측에 상호 이익을 제공할 뿐 아니라 주요 분야 및 제품에 대한 상당한 관세 인하, 비관세 장벽 제거, 투자, 조달을 통해 미국 제조업의 상당한 확장과 성장을 촉진할 것”이라고 밝혔다.



미국은 대만산 상품에 대한 관세를 현행 20%에서 한국·일본과 같은 15%로 낮추기로 했다. 핵심 수출품 반도체에는 최혜국 수준 관세가 적용된다. 대만 상품 2072개 품목도 상호 관세 부과 대상에서 추가 제외돼 최혜국 관세율만 적용된다.



대만은 미국산 산업·농수산업 상품 99%에 대한 관세 장벽을 없애거나 낮춰야 한다. 미국산 쇠고기, 유제품, 옥수수 등에 부과되던 최대 26% 관세가 철폐될 것으로 전망된다.



대만 정부는 2029년까지 총 840억 달러 상당의 미국산 제품을 구매하기로 했다. 액화천연가스(LNG)·원유 444억 달러, 항공기 152억 달러, 발전 장비 등 기타 설비 252억 달러 등이다.



USTR은 대만의 대미 투자와 관련 “대만 측은 미국의 핵심 첨단 기술 분야 생산 역량을 크게 늘리는 데 기여할 산업 단지 및 산업 클러스터를 설립하는 데 미국과 협력하기로 약속했다”고 설명했다.



제이미슨 그리어 USTR 대표는 이날 합의에 대해 “대만으로의 미국 수출이 직면한 관세 및 비관세장벽을 제거해 미국 농부, 목장주, 어부, 노동자, 소기업 및 제조업체의 기회를 확대할 것”이라며 “특히 첨단 기술 분야에서 우리 공급망의 회복력을 크게 향상시킬 것”이라고 강조했다.



라이칭더 대만 총통은 자신의 페이스북에 “대만 경제와 산업이 새로운 변혁을 이뤄내는 중요한 순간”이라며 “협상팀은 여러 도전 속에서 국가 이익 수호, 산업 이익 수호, 국민 건강 수호, 식량 안보 확보라는 4대 원칙을 견지했다”고 밝혔다.



라이 총통은 “차, 버블티 원료, 커피, 펑리수(파인애플 과자), 토란 등에 이르기까지 대만을 대표하는 제품들이 미국에 판매될 때 더욱 가격 경쟁력을 갖추게 될 것”이라고 강조했다.



대만 중앙통신사에 따르면 이번 협상의 관세 면제 가치는 2024년 대미 수출을 기준으로 약 99억달러(약 14조2876억원)에 달한다고 추산했다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



