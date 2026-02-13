디온에너지·이에스텍, 스마트그리드 실증 고도화 협약

차세대 리튬전지 전문기업 디온에너지

가 세계 최대

IT

·가전 전시회 ‘

CES

’에서 무선통신 시스템 대표기업인 이에스텍과 리튬전지 전원 기반의 스마트그리드 실증 고도화 및 상용화 추진을 위한 업무협약

(MOU)

을 체결했다고 밝혔다

.

이번 협력은 스마트그리드 무선통신 사업 부문에서 디온에너지의 고도화된 리튬배터리와 이에스텍의 신규 무선통신 제품의 기술력을 결합해 시장 영업권을 확보하기 위한 전략적 파트너십의 일환이다

.

디온에너지는 이번

CES

전시를 통해 자사의 차세대 리튬전지 신제품을 글로벌 무대에 선보였으며

,

이를 이에스텍의 무선통신 인프라와 결합해 지능형 에너지 관리 시장 진입을 본격화할 계획이다

.

우주항공용 리튬전지 기술을 보유하고 있는 디온에너지는 극한 온도 환경에서도 안정적인 성능을 제공하며

,

리튬 표면 처리 기술

,

양극 건식·습식 기술

,

고체 전해질 기술을 핵심 강점으로 한다

.

이러한 기술력은 스마트그리드 주전원 및 에너지저장장치

(ESS)

분야까지 확장될 수 있어

,

미래 에너지 인프라와의 연계성도 매우 높다

.

협력 파트너인 이에스텍은 원격검침 에너지 시스템 전문 기업으로 롯데호텔

, 한

화리조트 등 국내 대형 숙박 시설과 병원

,

기관산업 부문에서 강력한 영업권을 보유한 무선통신 분야의 강소기업이다

.

특히 국내 대형 건설사 등 대기업 제품군에 무선통신 모듈을 공급하는 기술 표준 기업으로 자리매김하고 있다

.

현재 디온에너지는 이에스텍의 영업망인 속초 아이파크 스위트호텔

650

개 객실 전력망에 전지를 공급 및 운용하며

,

디온에너지 전원 기술의 상용 신뢰성과 안정성을 입증하고 있다

.

이번 협력을 기점으로 디온에너지는 이에스텍의 스마트그리드 제품군의 납품라인에 자사 전원 기술을 적용하게 되었으며

,

이를 바탕으로 대형 호텔사에 영업권 기회 확보 및 시장 확대의 기회를 마련했다

.

이번 협력은 앞서 진행된 이에스텍의 전략적

SI

투자를 바탕으로 더욱 공고해졌다

.

이에스텍은 디온에너지의 기술적 가치를 인정해

SI

투자를 단행했으며

,

양사는 단순한 재무적 관계를 넘어 제품 경쟁력 제고와 시장 진입 가속화를 동시에 이루는 모델을 구축했다

.

이 투자를 통해 디온에너지는 국내 주요 건물·숙박·산업시설 스마트그리드 전원 시장에서 영업권을 행사하며 매출 확대의 발판을 마련했다

.

향후 양사는 호텔

,

병원

,

산업단지 등 유지보수가 어려운 상업시설에 적합한 장수명 전원 솔루션의 실증 모델을 확장하고

,

스마트그리드와 분산형 전원 인프라 영역으로 응용 범위를 넓힐 예정이다

.

디온에너지 민원홍 대표는 “이번 협력은 단순한 기술 공급을 넘어 스마트그리드 시장에서의 경쟁력을 강화할 것”이라며 “

CES

에서의 실증 경험을 기반으로 호텔 산업 내 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 기회가 될 것”이라고 강조했다

.