디온에너지·이에스텍, 스마트그리드 실증 고도화 협약
차세대 리튬전지 전문기업 디온에너지가 세계 최대 IT·가전 전시회 ‘CES’에서 무선통신 시스템 대표기업인 이에스텍과 리튬전지 전원 기반의 스마트그리드 실증 고도화 및 상용화 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협력은 스마트그리드 무선통신 사업 부문에서 디온에너지의 고도화된 리튬배터리와 이에스텍의 신규 무선통신 제품의 기술력을 결합해 시장 영업권을 확보하기 위한 전략적 파트너십의 일환이다. 디온에너지는 이번 CES 전시를 통해 자사의 차세대 리튬전지 신제품을 글로벌 무대에 선보였으며, 이를 이에스텍의 무선통신 인프라와 결합해 지능형 에너지 관리 시장 진입을 본격화할 계획이다.
우주항공용 리튬전지 기술을 보유하고 있는 디온에너지는 극한 온도 환경에서도 안정적인 성능을 제공하며, 리튬 표면 처리 기술, 양극 건식·습식 기술, 고체 전해질 기술을 핵심 강점으로 한다. 이러한 기술력은 스마트그리드 주전원 및 에너지저장장치(ESS) 분야까지 확장될 수 있어, 미래 에너지 인프라와의 연계성도 매우 높다.
협력 파트너인 이에스텍은 원격검침 에너지 시스템 전문 기업으로 롯데호텔, 한화리조트 등 국내 대형 숙박 시설과 병원, 기관산업 부문에서 강력한 영업권을 보유한 무선통신 분야의 강소기업이다. 특히 국내 대형 건설사 등 대기업 제품군에 무선통신 모듈을 공급하는 기술 표준 기업으로 자리매김하고 있다.
현재 디온에너지는 이에스텍의 영업망인 속초 아이파크 스위트호텔 650개 객실 전력망에 전지를 공급 및 운용하며, 디온에너지 전원 기술의 상용 신뢰성과 안정성을 입증하고 있다.
이번 협력을 기점으로 디온에너지는 이에스텍의 스마트그리드 제품군의 납품라인에 자사 전원 기술을 적용하게 되었으며, 이를 바탕으로 대형 호텔사에 영업권 기회 확보 및 시장 확대의 기회를 마련했다.
이번 협력은 앞서 진행된 이에스텍의 전략적 SI 투자를 바탕으로 더욱 공고해졌다. 이에스텍은 디온에너지의 기술적 가치를 인정해 SI 투자를 단행했으며, 양사는 단순한 재무적 관계를 넘어 제품 경쟁력 제고와 시장 진입 가속화를 동시에 이루는 모델을 구축했다. 이 투자를 통해 디온에너지는 국내 주요 건물·숙박·산업시설 스마트그리드 전원 시장에서 영업권을 행사하며 매출 확대의 발판을 마련했다.
향후 양사는 호텔, 병원, 산업단지 등 유지보수가 어려운 상업시설에 적합한 장수명 전원 솔루션의 실증 모델을 확장하고, 스마트그리드와 분산형 전원 인프라 영역으로 응용 범위를 넓힐 예정이다.
디온에너지 민원홍 대표는 “이번 협력은 단순한 기술 공급을 넘어 스마트그리드 시장에서의 경쟁력을 강화할 것”이라며 “CES에서의 실증 경험을 기반으로 호텔 산업 내 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 기회가 될 것”이라고 강조했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사