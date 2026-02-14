‘우리 가족, 집 살까요’ 설 연휴 뒤 부동산 시장은

한국부동산원 통계 분석 결과…호재 큰 영향

최근 10년간 ‘설 효과’…거래량 18.3% ‘껑충’

국민일보가 13일 한국부동산원의 2016년부터 2025년까지 10년간 전국 아파트거래현황자료를 분석한 결과 설 연휴가 낀 달의 다음달 거래량은 평균 18.3% 급증한 것으로 나타났다. 시기와 지역에 따라 차이는 있었지만

2023년 설 직후에는 정부가 규제완화를 발표한 1.3 대책과 맞물리면서 기록적인 거래량 폭증이 있어 평균을 크게 견인했다.