‘우리 가족, 집 살까요’ 설 연휴 뒤 부동산 시장은
한국부동산원 통계 분석 결과…호재 큰 영향
최근 10년간 ‘설 효과’…거래량 18.3% ‘껑충’
“이번 설 연휴에 가족들이랑 상의해보고 결정하려고요.”
흩어졌던 가족이 모이는 설 명절은 ‘밥상머리 여론’이 형성되는 시기다. 봄 이사철과 입학철과도 이어지기 때문에 부동산 시장에서는 실수요자들이 매수 결심을 굳히는 결정적인 기간으로 통한다. 올해 설 연휴도 정부의 부동산 대책과 양도세 중과 등 관련 이슈가 많다.
국민일보가 13일 한국부동산원의 2016년부터 2025년까지 10년간 전국 아파트거래현황자료를 분석한 결과 설 연휴가 낀 달의 다음달 거래량은 평균 18.3% 급증한 것으로 나타났다. 시기와 지역에 따라 차이는 있었지만 설 연휴를 변곡점으로 대체로 거래가 늘어나는 경향을 보였다.
이중에서도 2023년 설 직후에는 정부가 규제완화를 발표한 1.3 대책과 맞물리면서 기록적인 거래량 폭증이 있어 평균을 크게 견인했다. 2023년 1월 설 연휴 뒤 2월 전국 아파트 거래량은 전월 대비 63.3% 폭증한 6만3909건이었다. 서울은 더 심했다. 2023년 1월 4529건에 그쳤던 서울 아파트 거래량은 설 연휴 직후인 2월 1만226건으로 한 달 만에 125.8% 폭증했다.
물론 ‘설날 효과’가 모든 지역에 마법처럼 적용되는 것은 아니다. 서울을 예로 들면 지난 10년 동안 영등포구는 평균(중앙값 기준) -6.9%, 금천구 -6.2%, 마포구도 -4.7%를 기록하며 오히려 설 연휴 직후 거래가 감소, 뚜렷한 지역별 온도 차이를 보였다.
반면 지역에 개발 호재가 있을 때는 명절을 기점으로 매수 심리가 무섭게 타오르기도 한다. 평소 평균(중앙값) 31.1% 수준의 증가율이던 서울 강서구는 지역 내 정비 사업 이슈가 맞물린 지난해 설 직후, 거래량이 180건에서 513건으로 한 달 만에 무려 185%나 폭증하며 이례적인 기록을 쓰기도 했다.
한편 또 다른 성수기로 불리던 추석 연휴 직후는 양상이 좀 달랐다. 전국 기준 2016년부터 2020년까지는 추석 직후에도 거래량이 10~20% 안팎으로 늘었지만 2021년부터는 5년 중 4년이 감소했고 유일하게 늘어난 2022년도 4.35% 증가에 그쳤다. 특히 2025년 추석이 있던 10월 직후인 11월에는 거래량이 6.1%나 줄어들며 시장이 빠르게 냉각됐다.
