크래프톤, ‘눈마새’ IP 게임 트레일러 공개
크래프톤이 이영도 작가의 ‘눈물을 마시는 새’ IP를 활용한 게임을 공개했다.
크래프톤의 산하 스튜디오인 크래프톤 몬트리올 스튜디오는 13일 플레이스테이션의 디지털 쇼케이스 ‘스테이트 오브 플레이’를 통해 신작 게임 ‘프로젝트 윈드리스(Project Windless)’의 트레일러 영상을 공개했다.
프로젝트 윈드리스는 크래프톤이 이영도 작가의 판타지 소설 눈물을 마시는 새 IP를 활용해 제작 중인 게임이다. 원작 소설의 전개 시점으로부터 약 1500년 전을 시대 배경으로 하며, 이번 트레일러 영상에선 레콘 종족의 신화적 존재 ‘영웅왕’의 전장 속 활약상을 담았다.
패트릭 메테 크래프톤 몬트리올 스튜디오 대표는 “오랜 시간 소설 속 문장으로만 존재했던 환상적인 세계가 비로소 게이머들과 만나는 뜻깊은 순간”이라며 ”20년 이상 사랑받아온 IP의 깊이를 계승하는 동시에 원작 팬들이 기대하는 깊이와 게임으로서의 재미 사이에서 균형점을 찾겠다”고 밝혔다.
프로젝트 윈드리스는 크래프톤 몬트리올 스튜디오가 판교의 크래프톤 팀과 협력을 통해 개발 중이다. 수천 명의 전사와 거대 생물이 실시간으로 격돌하는 대형 스케일의 전장을 구현하고, 전쟁의 흐름을 유저가 직접 바꿔나갈 수 있도록 설계하고 있다. 콘솔 및 PC 플랫폼으로 출시 예정이다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
