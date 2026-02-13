KBO 스프링캠프 연습경기, SOOP서 생중계
SOOP이 2026년 프로야구 스프링캠프 연습경기를 중계한다.
SOOP은 오는 19일부터 3월7일까지 약 3주 동안 해외 전지훈련지에서 열리는 KBO 구단들의 연습경기를 생중계한다. 올해 연습경기에는 KIA 타이거즈, KT 위즈, 롯데 자이언츠, SSG 랜더스, 삼성 라이온즈, 두산 베어스 등 총 8개 구단이 참여하며, 호주와 일본 등 해외 전지훈련 현지에서 열린다.
이번 연습경기를 통해 각 팀의 오프시즌 성과, 올해 주목받는 신인, 새 외국인 선수들의 기량을 미리 확인할 수 있을 것으로 전망된다. 중계는 19일 오후 5시 호주 멜버른에서 열리는 KT와 멜버른 에이시스의 경기를 시작으로 오릭스 버팔로스, 세이부 라이온즈, 지바 롯데 마린스 등 일본 퍼시픽리그 소속 구단들과 국내 구단 간 맞대결로 이어진다. 마지막 경기는 내달 7일 KT와 삼성이 장식한다.
일본 오키나와에서 진행되는 KIA, KT, 삼성의 연습경기는 SOOP이 독점 생중계한다. 중계에는 장성호, 안경현, 오현택 해설위원과 김태우, 홍석현, 강승완, 김상엽 캐스터가 참여한다. KIA와 KT는 각 구단 공식 방송국을 새로 개설, 해당 채널을 통한 생중계도 진행할 예정이다.
2026 KBO 정규시즌은 3월28일 개막한다. 팀당 144경기씩 총 720경기를 진행한다.
