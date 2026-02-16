연휴 직후 尹 내란재판 선고…앞선 재판선 ‘계엄=내란’ 판단

국회에 계엄 해제 의결권이 있기 때문에 어차피 금방 해제될 경고성 계엄이었다는 것이다. 지난달 13일 열린 결심공판에서 윤 전 대통령 측은

12·3 비상계엄 선포와 전후 조치를 곧 내란이라고 연결지을 수 없다고 주장했다.

법조계에선

비상계엄을 내란으로 인정한 앞선 판단을 근거로, 윤 전 대통령에게 불리한 상황이 됐다는 분석이 나온다. 법무법인 지금의

변호사는 “내란을 전제로 유죄를 인정하는 판결들이 나오고 있다”며 “개별 사건 사실관계에 대한 법적 판단은 판사들이 각자 하는 것이지만 지귀연 재판부가 이와 반대되는 판단을 내리기가 쉬워 보이진 않는다”고 말했다.