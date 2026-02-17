설 연휴 ‘쉼’ ‘즐거움’ 찾을 충남 명소

충남 금산군 월영산 출렁다리. 국민일보DB

천안 각원사는 천안의 진산으로 불리는 태조산 자락에 있으며, 높이 15m, 무게 60t 규모의 청동대좌불이 유명하다.

백제의 불교 건축 기술과 예술성을 느낄 수 있는 전시물을 감상할 수 있다.

설 연휴 가볼 만한 충남 명소. 충남도 제공