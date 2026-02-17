설 연휴 ‘쉼’ ‘즐거움’ 찾을 충남 명소
충남도는 17일 설 연휴 기간 가볼 만한 지역 대표 관광 명소를 소개했다.
천안 각원사는 천안의 진산으로 불리는 태조산 자락에 있으며, 높이 15m, 무게 60t 규모의 청동대좌불이 유명하다. 불상을 등지고 앞을 바라보면 태조산의 능선과 각원사의 기와지붕이 한 폭의 산수화처럼 펼쳐진다.
아산 외암민속마을에 들어서면 타임머신을 타고 과거로 돌아간 듯한 기분을 느낄 수 있다. 예안 이씨의 집성촌이었던 이곳은 500여년 전부터 형성된 전통 부락으로 현재 80여 가구가 살고 있다. 고택·돌담길·전통 정원 등이 잘 보존돼 있다.
공주 원도심을 관통하는 제민천은 1930년대 근대 건축물부터 70∼80년대 하숙집 거리, 현대적인 카페가 한데 섞여 독특한 분위기를 자아낸다.
부여 정림사지는 백제 성왕이 538년 사비성(부여)으로 도읍을 옮길 때 창건한 백제의 대표적인 사찰 터로, 정림사지 오층석탑은 백제의 단아하고 세련된 미학을 보여주는 대표적인 작품이다. 백제의 불교 건축 기술과 예술성을 느낄 수 있는 전시물을 감상할 수 있다.
보령 천북 굴 단지는 겨울철에 가야 진가를 맛볼 수 있는 최고의 식도락 여행지로, 겨울 제철을 맞아 통통하게 살이 오른 굴 맛을 보려는 관광객들로 활기가 넘친다. 석화구이부터 굴찜, 굴밥, 굴칼국수 등 다양한 굴 요리를 맛볼 수 있다.
서천 국립생태원에서는 세계 5대 기후대 생태체험을 할 수 있다. 각 전시관에선 어류, 파충류, 양서류 등 2400여종의 동식물을 만나볼 수 있다.
태안 영목항 전망대에선 영목항, 장고항, 고대도 등 섬과 수평선, 해상교량을 볼 수 있다. 해질녘 섬과 바다가 연출하는 아름다운 낙조를 감상할 수 있다.
논산 강경근대역사문화거리는 1920∼30년대 상업의 중심지였던 강경읍 일원에 형성돼 있다. 거리 곳곳에 옛 강경노동조합, 한일은행강경지점, 강경 연수당 건재약방 등 다양한 근대 건축물들이 남아 있어 그 시절 상업 문화와 역사를 체험할 수 있다.
금산 월영산 출렁다리는 길이 275m, 높이 45미터 규모로 월영산과 부엉산 사이에 흐르는 금강을 가로질러 설치돼 있어 금강 상류의 아름다운 수변 경관을 한눈에 조망할 수 있다.
청양 칠갑호에 있는 칠갑타워는 실감 나는 미디어 영상과 탁 트인 하늘을 마주할 수 있는 옥상 전망대를 갖춘 복합 휴식 공간이다. 스카이워크와 수상 보행교를 걸으며 칠갑산의 맑은 공기와 호수의 아름다운 풍경을 만끽할 수 있다.
겨울 바다의 보물이라 불리는 새조개의 계절을 맞아 홍성 남당항에서는 새조개 축제가 열리고 있다. 새 부리 모양을 닮은 독특한 생김새의 새조개는 1∼3월 속살이 가장 통통하게 올라 쫄깃함과 감칠맛이 최고조에 달해 미식 여행의 추억을 만들 수 있다.
예산 예당호 전망대는 지역 대표 특산물인 사과를 형상화한 70m 높이의 전망대다. 낮에는 예당호의 탁 트인 풍경을, 밤에는 전망대 외벽을 활용한 미디어파사드와 함께 아름다운 야간 경관을 감상할 수 있다.
도는 충남을 찾는 방문객의 편의를 위해 설 연휴 기간 개최되는 주요 행사·프로그램과 관광지·맛집·숙소 운영 현황을 충남관광 누리집을 통해 알리고 있다. 또 충남 방문의 해를 맞아 한국도로공사 충청권 고속도로 휴게소 이용객을 대상으로 지역 제휴 관광지 31개소 입장료 할인 등의 혜택도 제공하고 있다.
