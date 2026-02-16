혼돈의 대구시장 선거… 그들만의 리그될까
줄줄이 나선 주자들 간 ‘교통정리’ 관건
경북지사 후보들까지 가세할 듯
6월 3일 대구시장, 경북도지사 선거를 앞두고 선거전이 가열되고 있다. 대구와 경북 모두 일찌감치 후보군이 형성돼 선거전에 돌입했다. 여기에 행정통합이라는 거대한 변수가 더해져 어수선한 분위기다.
대구시장 선거는 현역 시장 공백 상태에서 국민의힘 현역 국회의원들이 잇따라 출사표를 던졌다. 인지도 있는 지역 인사들도 속속 출마 의사를 밝히며 열기를 더하고 있다.
16일 지역 정가에 따르면 국민의힘 대구시장 후보 경쟁에 뛰어든 현역 의원은 주호영(대구 수성구갑), 추경호(달성), 윤재옥(달서구을), 최은석(동구군위갑), 유영하 의원(달서구갑) 등 5명이다. 현역 의원 이외에도 이재만 전 동구청장, 홍석준 전 의원이 가세했다. 3선 북구청장인 배광식 청장도 출마 예상자로 꼽힌다. 여기에 새 정부와 각을 세웠던 이진숙 전 방통위원장도 출마를 공식화했다.
우선 주자들 간 ‘교통정리’가 관전 포인트다. 국힘 지지세가 압도적인 지역인 만큼 국힘 후보가 되기 위한 치열한 경쟁이 예상된다. 대구는 책임당원 비중이 높고 유권자 민심과 당원층 성향이 상당 부분 겹치는 특성이 있다.
출마 희망자 난립으로 인한 혼돈은 국힘 후보 공천 전까지 이어질 것으로 보인다. 지역 특성상 공천받은 후보가 절대적으로 유리하기 때문이다. 출마를 선언한 의원과 인사들은 대구 경제 살리기를 핵심 공약으로 내세우고 있지만 차별성이 부족하다는 평가다.
이들은 박정희 전 대통령 동상이 있는 동대구역 광장과 대구 중심가 였던 동성로 옛 대구백화점, 경상감영공원, 옛 삼성상회 터 등 대구의 역사와 전통을 상징하는 장소에서 출마 선언을 하며 차별화에 나서는 모양새다. 하지만 공약보다는 국힘 공천 여부가 승패를 가를 것으로 전망된다.
대구에서 40년 넘게 산 박모씨는 “매번 경제를 살린다고 나오지만 대구 경제는 항상 밑바닥”이라며 “주변에 후보들의 공약을 신경쓰지 않는 사람이 많다”고 말했다.
지난 12일 출마를 공식화한 이진숙 전 방통위원장도 지역 선거 구도를 흔들 변수로 꼽힌다. 하지만 이 전 위원장의 영향도 국힘 후보가 정해지기 전까지만 유효할 것이라는 분석이 나온다.
더불어민주당 주자가 아직 뚜렷하게 나타나지 않아 국힘 주자들 간 리그가 될 수 있다는 우려도 있다. 지역 민주당 인사 중 홍의락 전 의원이 일찍 출마 의사를 밝혔지만 이후 김부겸 전 국무총리 소환론을 이야기하고는 불출마를 선언했다. 언론 등에서 국힘 후보 대항마로 띄우고 있는 김 전 총리는 출마 의사를 묻는 질문에 현재까지는 ‘생각이 없다’고 단호하게 말하고 있다.
하지만 민주당 내에서 김 전 총리의 출마를 권유한다는 이야기가 꾸준히 나오고 있는 상황이다. 김 전 총리는 민주당 불모지 대구에서 국회의원에 당선된 바 있다. 이밖에도 구윤철 경제부총리, 강민구 전 민주당 최고위원 등이 민주당 후보군에 이름을 올리고 있다.
이번 선거의 태풍급 변수는 행정통합이다. 대구·경북, 충남·대전, 전남·광주 행정통합 특별법이 국회 행정안전위원회 전체회의에서 의결됐다. 사실상 이달 말 국회 본회의만 남겨두고 있어 행정통합이 가시권에 들어왔다는 평가가 나온다.
현역 경북도지사인 이철우 지사, 4선 의원 출신 최경환 전 경제부총리, 3선 국회의원을 지낸 김재원 최고위원, 이강덕 포항시장 등 경북도지사 출마 예정자들과 한 무대에서 특별시장 자리를 놓고 결전을 치를 가능성이 커졌다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
