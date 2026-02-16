혼돈의 대구시장 선거… 그들만의 리그될까

줄줄이 나선 주자들 간 ‘교통정리’ 관건

경북지사 후보들까지 가세할 듯

대구시청 동인청사 모습. 대구시 제공

대구 경제 살리기를 핵심 공약으로 내세우고 있지만 차별성이 부족하다는 평가다.

지난 12일 출마를 공식화한 이진숙 전 방통위원장도 지역 선거 구도를 흔들 변수로 꼽힌다. 하지만 이 전 위원장의 영향도 국힘 후보가 정해지기 전까지만 유효할 것이라는 분석이 나온다.

더불어민주당 주자가 아직 뚜렷하게 나타나지 않아 국힘 주자들 간 리그가 될 수 있다는 우려도 있다. 지역 민주당 인사 중

홍의락 전 의원이 일찍 출마 의사를 밝혔지만 이후 김부겸 전 국무총리 소환론을 이야기하고는 불출마를 선언했다. 언론 등에서 국힘 후보 대항마로 띄우고 있는 김 전 총리는 출마 의사를 묻는 질문에 현재까지는 ‘생각이 없다’고 단호하게 말하고 있다.

하지만 민주당 내에서 김 전 총리의 출마를 권유한다는 이야기가 꾸준히 나오고 있는 상황이다. 김 전 총리는 민주당 불모지 대구에서 국회의원에 당선된 바 있다.

이밖에도 구윤철 경제부총리, 강민구 전 민주당 최고위원 등이 민주당 후보군에 이름을 올리고 있다.

경북도청사 모습. 국민DB