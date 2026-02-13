“SNS 중독은 의학적 의미 아냐” 인스타그램 CEO 주장
애덤 모세리 인스타그램 최고경영자(CEO)가 SNS의 중독성을 부인했다.
모세리 CEO가 캘리포니아주 LA카운티 1심 주 법원에 증인으로 출석해 “임상적인 중독과 문제가 있는 사용이라는 용어를 구분하는 것이 중요하다”고 주장했다고 AP통신이 12일(현지시간) 보도했다. 현재 미국에서는 어린이와 청소년의 SNS 중독성에 관한 재판이 진행 중이다.
모세리 CEO는 “SNS를 오용하는 건 문제가 될 수 있지만, 그것이 중독이라고 생각하지는 않는다”며 “(마약과 같은 의학적) 임상적 중독과 문제성 사용을 구분하는 것이 중요하다”고 했다.
그는 “중독이란 표현은 종종 일상적인 의미로 사용된다”며 “나도 밤늦게까지 넷플릭스 시리즈를 보면서 넷플릭스에 중독됐다고 말한 적이 있지만, 이는 임상적 중독과는 다르다”고 강조했다.
기업이 의도적으로 중독을 유발한다는 지적에 대해서는 “인스타그램에서 더 많은 시간을 쓰면 기분이 좋은 사람들이 있고 그런 일은 분명 일어난다”면서도 “(중독을 유발하는 행위가) 회사에 도움이 되는 것도 아니고 의도한 바도 아니다”라고 선을 그었다.
뷰티 필터 기능이 성형수술을 조장한다는 주장에 대해서는 “안전과 표현의 자유 사이에는 언제나 상충하는 부분이 있다”며 “검열을 최소화하면서도 가능한 한 안전하게 만들려고 노력 중”이라고 말했다.
앞서 20세 여성 케일리 G.M은 어린 시절 SNS 중독으로 인해 불안과 우울증, 신체장애 등을 겪었다며 IT 기업의 책임을 묻는 소송을 제기했다. 케일리는 6살에 유튜브를 쓰기 시작했고 11살에 인스타그램에 가입했으며 이후 스냅챗, 틱톡 등을 사용했다며 SNS가 어린이들에게 중독을 유발한다고 주장했다.
이번 재판은 빅테크 기업에 걸린 향후 수천 건의 소송 결과를 가늠할 수 있는 ‘선도 재판’(Bellwether trial)으로도 꼽힌다. 마크 저커버그 메타 창업자는 오는 18일 출석할 예정이며, 닐 모한 유튜브 CEO도 추후 출석할 예정이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사