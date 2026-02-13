삼성전자 18만원 돌파… HBM4 최초 양산 출하 영향
삼성전자 주가가 13일 장중 18만원을 돌파하며 역대 최고가를 경신했다. 인공지능(AI) 산업 핵심 부품인 고대역폭메모리(HBM)의 6세대 제품 HBM4의 양산 출하를 세계 최초로 시작하면서 차세대 시장 선점에 나선 영향으로 풀이된다.
이날 한국거래소에 따르면 삼성전자는 오전 9시 15분 현재 전 거래일보다 3.25% 오른 18만4400원에 거래됐다. 이날 17만9500원에 거래를 시작한 삼성전자는 장 초반 곧장 18만원을 뚫으면서 신고가를 경신했다.
삼성전자는 전날 HBM4를 세계 최초로 양산 출하했다고 밝혔다. 당초 삼성전자는 설 연휴 직후 HBM4 양산 출하를 시작할 예정이었으나, 고객사와 협의를 거쳐 일정을 앞당긴 것으로 알려졌다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 “HBM4 성능이 기대치를 웃돌며 앞으로 시장 점유율 40%에 근접할 것”이라며 “10대 기업 중 삼성전자 영업이익 비중이 약 9%에 달하는데, 시가총액 비중은 3%에 불과해 향후 기업가치는 한 단계 도약할 여지가 크다”고 말했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
