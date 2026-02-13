부산에서 아파트 화재로 70대 남매 숨져
13일 부산 해운대구 한 아파트에서 불이나 70대 남매가 숨졌다.
부산소방본부 등에 따르면 이날 오전 3시43분쯤 부산 해운대구 한 아파트 5층 집에서 불이 나 집 내부를 모두 태워 소방서 추산 약 2000만원의 재산 피해를 낸 뒤 40여분 만에 꺼졌다.
이 불로 집에 함께 거주하던 70대 남매 2명이 숨졌다. 또 아파트 주민 4명이 연기를 흡입해 병원으로 이송됐고 100여명이 대피하기도 했다.
소방 당국은 불이 난 집 입구 쪽 방에서 불이 시작된 것으로 보고 있다. 정확한 화재 원인을 확인하기 위해 이날 오전 소방과 경찰이 합동 감식을 진행할 예정이다. 이 아파트는 1985년도에 지어진 41년 된 노후 아파트로 스프링클러가 설치돼 있지 않다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
