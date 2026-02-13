대구경북특별시 출범하나…특별법 국회 행안위 통과
대구·경북 행정통합 특별법이 국회 행정안전위원회 전체 회의에서 의결돼 7월 대구경북특별시 출범 가능성이 높아졌다.
13일 대구시와 경북도에 따르면 전날 행안위 법안심사제1소위원회 의결 후 오후 늦게 전체회가 열렸고 대구·경북을 비롯한 광주·전남, 대전·충남의 행정통합 특별법안이 모두 의결됐다.
대구·경북의 경우 특별법안 통과에 안도하면서도 ‘대구·경북 신공항 이전 주변 지역 지원’ 등 지역이 요구해온 핵심 특례 사항 중 일부가 빠져 아쉬워했다. 대구시와 경북도는 본회의 상정 전까지 빠진 특례가 더 포함될 수 있도록 최선을 다할 방침이다.
대구·경북 행정통합 특별법에는 인공지능, 에너지, 한류역사문화도시, 산업단지 지원 조항이 추가됐다. 대구시와 경북도는 지역에서 마련한 당초 법안 대비 80% 정도의 조항이 반영됐다고 설명했다. 심사 과정에서 특별법 조항은 391개로 늘었다. 하지만 가장 핵심 조항이었던 신공항과 국립의대 설립 등의 특례는 포함되지 못했다.
대구·경북 행정통합 특별법이 행안위 전체회의를 통과함에 따라 법사위가 위헌 여부, 타 법령과의 충돌 여부, 용어의 적합성, 통일성 등을 심사한다. 법사위 관문을 넘으면 이달 중 본회의 심의 의결을 거치게 된다.
대구시와 경북도는 특별법이 국회를 통과해 법안이 공포되면 오는 6월 지방선거 통합 단체장 선출, 7월 통합 대구경북특별시 출범이 가능하다고 밝혔다.
