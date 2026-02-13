김여정, 정동영 ‘무인기 유감’에 “다행으로 생각”

“재발 방지 담보조치 강구해야”

김여정 노동당 부부장은 13일 대외 관영매체 조선중앙통신에 공개한 담화에서 “한국 통일부 장관 정동영이 10일 공식적으로 유감을 표시한 것을 다행으로 생각한다”고 밝혔다. 사진은 2022년 8월 김 부부장이 연설을 하는 모습. 연합뉴스

지난해 9월과 지난달 4일 발생한 남한의 무인기 침투 사건에 관해 구체적 설명과 사과, 재발 방지 대책을 요구했다. 이에 정 장관은 지난 10일 “