김여정, 정동영 ‘무인기 유감’에 “다행으로 생각”
“재발 방지 담보조치 강구해야”
김여정 북한 조선노동당 부부장은 정동영 통일부 장관이 무인기 북한 침투 사건에 유감 표명한 것을 두고 “다행으로 생각한다”고 평가했다.
김 부부장은 13일 대외 관영매체 조선중앙통신에 공개한 담화에서 “나는 이를 비교적 상식적인 행동으로 평가한다”며 이같이 밝혔다. 이 담화는 북한 주민들이 보는 노동신문에는 실리지 않았다.
김 부부장은 지난해 9월과 지난달 4일 발생한 남한의 무인기 침투 사건에 관해 구체적 설명과 사과, 재발 방지 대책을 요구했다. 이에 정 장관은 지난 10일 “북측에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔고 3일 만에 담화가 나온 것이다. 무인기 사건에 관한 수사 결과가 나오지 않은 상황에서 꺼낸 유감 표명에 일각에선 비판의 목소리가 나왔지만, 북한이 호응하면서 선제 조치가 통한 셈이다. 통일부 관계자는 “북한의 기본 입장이 쉽게 바뀌진 않겠지만 적대성의 수위가 낮아진 점은 다행이라고 평가한다”고 밝혔다.
다만 김 부부장은 앞서 요구한 재발 방지 대책을 재차 요구했다. 이날 담화도 ‘한국 당국은 주권침해 도발 방지조치를 강구해야 할 것이다’라는 제목이었다. 김 부부장은 “우리가 문제시하는 것은 우리 국가의 영공을 무단침범하는 중대 주권침해행위가 한국발로 감행됐다는 그 자체”라고 말했다. 이어 “자초한 위기를 유감 표명 같은 것으로 굼때고 넘어가려 할 것이 아니라 우리 공화국 영공침범과 같은 엄중한 주권침해 사건의 재발을 확실히 방지할 수 있는 담보 조치를 강구해야 한다”고 밝혔다.
남북관계 복원을 추진하는 정부도 재발 방지 대책을 검토 중인 것으로 알려졌다. 지난 정부에서 효력이 정지됐던 9·19 군사합의의 비행금지구역(공중완충구역)을 복원하는 방안이 거론된다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사