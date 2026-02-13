‘李 대통령 측근’ 김용, 보석 중 북콘서트

‘李 대통령 측근’ 김용, 보석 중 북콘서트
이재명 대통령의 최측근이자 불법 정치자금 수억원을 받은 혐의로 구속 수감됐다 보석 석방 중인 김용 전 민주연구원 부원장이 국회에서 출판 기념회를 열었다. 자리엔 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표를 비롯해 여권의 서울시장 후보들이 총출동했다.
김 전 부원장은 12일 국회 의원회관에서 진행된 자신의 저서 ‘대통령의 쓸모’ 출판기념회에서 자신의 정치자금법 위반 사건을 언급하면서 “진실이 멀리 가지 않을 것”이라며 무죄를 주장했다.
김 전 부원장은 2021년 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리로부터 대선 자금 명목으로 불법 정치자금 6억원 등을 받은 혐의로 지난해 2월 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받았고 대법원 판결을 기다리고 있다.
대법원은 같은 해 8월 보증금 5000만 원과 주거 제한 등의 조건으로 김 전 부원장의 보석 청구를 인용한 상태다.
축사에 나선 민주당 의원들은 일제히 대법원의 무죄 선고를 압박했다.
우 의장은 “이 대통령을 옆에서 지키고 또 선거를 치르는 과정에서 고생을 많이 했다”며 “김용이 옹이를 박아 가면서 꿋꿋히 버텨 왔는데 앞으로 좋은 일만 있었으면 좋겠다”고 말했다.
정 대표는 “김용의 억울함과 진심을 믿고 응원하러 이 자리에 왔다”며 “제정신 갖고 있는 조희대 사법부라면 김용에 대해서 무죄 취지로 파기 환송할 거라 믿는다”고 밝혔다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사