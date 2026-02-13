시사 전체기사

‘李 대통령 측근’ 김용, 보석 중 북콘서트

입력:2026-02-13 06:52
김용 전 민주연구원 부원장이 12일 국회 의원회관에서 '대통령의 쓸모' 출판기념 토크 콘서트를 열고 우원식 국회의장을 비롯한 축하 인사들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 최측근이자 불법 정치자금 수억원을 받은 혐의로 구속 수감됐다 보석 석방 중인 김용 전 민주연구원 부원장이 국회에서 출판 기념회를 열었다. 자리엔 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표를 비롯해 여권의 서울시장 후보들이 총출동했다.

김 전 부원장은 12일 국회 의원회관에서 진행된 자신의 저서 ‘대통령의 쓸모’ 출판기념회에서 자신의 정치자금법 위반 사건을 언급하면서 “진실이 멀리 가지 않을 것”이라며 무죄를 주장했다.

김 전 부원장은 2021년 유동규 전 성남도시개발공사 사장 직무대리로부터 대선 자금 명목으로 불법 정치자금 6억원 등을 받은 혐의로 지난해 2월 2심에서 징역 5년의 실형을 선고받았고 대법원 판결을 기다리고 있다.

대법원은 같은 해 8월 보증금 5000만 원과 주거 제한 등의 조건으로 김 전 부원장의 보석 청구를 인용한 상태다.

축사에 나선 민주당 의원들은 일제히 대법원의 무죄 선고를 압박했다.

우 의장은 “이 대통령을 옆에서 지키고 또 선거를 치르는 과정에서 고생을 많이 했다”며 “김용이 옹이를 박아 가면서 꿋꿋히 버텨 왔는데 앞으로 좋은 일만 있었으면 좋겠다”고 말했다.

정 대표는 “김용의 억울함과 진심을 믿고 응원하러 이 자리에 왔다”며 “제정신 갖고 있는 조희대 사법부라면 김용에 대해서 무죄 취지로 파기 환송할 거라 믿는다”고 밝혔다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

