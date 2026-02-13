쇼트트랙 첫 메달 나왔다…‘신성’ 임종언, 남자 1000m 銅
한국 쇼트트랙의 ‘신성’ 임종언(노원고)이 생애 첫 올림픽 무대에서 메달을 수확했다.
임종언은 12일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 1분24초611의 기록으로 3위를 차지하며 동메달을 손에 쥐었다. 1분24초537의 옌스 판트바우트(네덜란드)가 금메달을, 1분24초565의 쑨룽(중국)이 은메달을 가져갔다.
임종언은 이날 결승 레이스 출발과 동시에 가장 후미에 자리를 잡았다. 두 바퀴를 남겨둔 시점까지도 순위를 끌어올리지 못했다. 막판에 힘을 냈다. 임종언은 마지막 바퀴 코너를 돌면서 아웃코스로 전력 질주해 3위로 결승선을 통과했다.
임종언은 이번 대회 쇼트트랙 종목에서 가장 먼저 메달을 차지한 한국 선수가 됐다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
