[속보] 쇼트트랙 임종언, 남자 1000ｍ 동메달
쇼트트랙 남자 대표팀의 막내 임종언(18·고양시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단에 네 번째 메달을 안겼다. 임종언은 이번 대회 빙상 종목 한국 선수단 첫 메달리스트가 됐다.
임종언은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1000ｍ 결승에서 1분24초611의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드), 쑨룽(중국)에 이어 3번째로 결승선을 통과하며 동메달을 획득했다.
그는 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달)에 이어 이번 대회 한국 선수단 네 번째 메달리스트로 이름을 올렸다.
임종언은 준준결승과 준결승에서 극적인 역전 드라마를 펼치며 결승에 진출했다.
준준결승 4조에서 결승선 2바퀴를 남기고 4위로 밀렸으나 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 앞선 선수들을 제쳤다.
그는 치열한 경쟁 끝에 1분25초213의 기록으로 바우트에 이어 2위로 준결승에 진출했다.
준결승 흐름도 비슷했다. 임종언은 결승선 4바퀴를 남길 때까지 4위에 머물렀으나 결승선 2바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나와 단숨에 2위를 꿰찼다.
그리고 마지막 바퀴에서 선두를 달리던 바우트마저 제치고 1위로 결승에 올랐다.
임종언은 결승에서도 같은 작전을 썼다. 3위로 출발한 임종언은 레이스 초반 후미에서 체력을 아끼며 기회를 엿봤다.
최하위로 달리던 임종언은 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 첫 번째 코너에서 로베르츠 크루즈베르크스(라트비아)를 제치고 4위로 올라섰고, 마지막 코너에서 윌리엄 단지누(캐나다)도 제치며 3위로 결승선을 끊었다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사