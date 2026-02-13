2번 넘어지고도 일어선 18세 최가온, 韓설상 최초 올림픽 금
18세 스노보더 최가온(세화여고)이 한국 설상 종목 최초의 동계올림픽 금메달리스트가 됐다.
최가온은 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점으로 전체 1위에 오르며 금메달을 차지했다. 한국 설상 종목에서 올림픽 금메달이 나온 건 처음이다. 최가온은 이번 대회 한국 선수단의 1호 금메달 주인공으로도 이름을 올렸다.
극적인 우승이었다. 최가온은 1차 런에서 착지를 하다가 중심을 잃고 쓰러져 한동안 일어나지 못했다. 점수는 10.0점에 그쳤다. 2차 런에 나섰지만 엉덩방아를 찧으며 DNI(Did Not Improve) 판정을 받아 점수를 얻지 못했다. 하지만 포기하지 않았다. 최가온은 3차 런에서 준비한 기술들을 모두 깔끔하게 성공하며 극적인 뒤집기를 선보였다.
대회 3연패를 노리던 클로이 김(미국)은 88점으로 은메달을 차지했다. 85점을 받은 오노 미츠키(일본)가 동메달을 목에 걸었다.
밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr
