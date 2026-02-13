[속보] 두 번 쓰러지고 일어선 18세 최가온, 韓설상 최초 올림픽 금

최가온이 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 공중 기술을 선보이고 있다. 리비뇨=최현규 기자

한국 스노보드는 이번 대회 초반 메달 레이스를 이끌고 있다.

앞서 알파인 남자 평행대회전의 김상겸(하이원)이 은메달로 한국 1호 메달을 따냈고, 유승은(용인 성복고)이 여자 빅에어 동메달로 입상에 성공했다. 여기에 최가온이 금메달을 보태며 스노보드 종목에서만 3개의 메달이 나왔다. 이번 대회 전까지 한국 스키·스노보드 종목의 올림픽 메달은 2018년 평창 대회 이상호(넥센윈가드)의 은메달이 유일했다.