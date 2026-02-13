[속보] 두 번 쓰러지고 일어선 18세 최가온, 韓설상 최초 올림픽 금
18세 스노보더 최가온(세화여고)이 한국 설상 종목 최초의 동계올림픽 금메달리스트가 됐다.
최가온은 12일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이프 결선에서 90.25점으로 전체 1위에 오르며 금메달을 차지했다. 한국 설상 종목에서 올림픽 금메달이 나온 건 처음이다. 최가온은 이번 대회 한국 선수단의 1호 금메달 주인공으로도 이름을 올렸다.
극적인 우승이었다. 최가온은 1차 런에서 착지를 하다가 중심을 잃고 쓰러져 한동안 일어나지 못했다. 점수는 10.0점에 그쳤다. 2차 런에 나섰지만 엉덩방아를 찧으며 DNI(Did Not Improve) 판정을 받아 점수를 얻지 못했다. 하지만 포기하지 않았다. 최가온은 3차 런에서 준비한 기술들을 모두 깔끔하게 성공하며 극적인 뒤집기를 선보였다.
대회 3연패를 노리던 클로이 김(미국)은 88점으로 은메달을 차지했다. 85점을 받은 오노 미츠키(일본)가 동메달을 목에 걸었다.
최가온은 2023년 1월 동계 X게임 슈퍼파이프 부문에서 14세 3개월의 나이로 우승해 클로이 김이 보유했던 종전 최연소 기록(14세 9개월)을 갈아치웠다. 그해 12월에는 국제스키연맹(FIS) 월드컵 데뷔전에서 금메달을 따내는 쾌거를 이뤘다. 2024년 1월 락스 월드컵 결선을 앞두고 연습 중 허리를 크게 다쳐 수술대에 오르기도 했지만, 1년 가까이 재활을 거쳐 복귀했다. 올 시즌에는 월드컵 여자 하프파이프에서 3승을 거두며 단숨에 올림픽 우승 후보로 떠올랐다.
한국 스노보드는 이번 대회 초반 메달 레이스를 이끌고 있다. 앞서 알파인 남자 평행대회전의 김상겸(하이원)이 은메달로 한국 1호 메달을 따냈고, 유승은(용인 성복고)이 여자 빅에어 동메달로 입상에 성공했다. 여기에 최가온이 금메달을 보태며 스노보드 종목에서만 3개의 메달이 나왔다. 이번 대회 전까지 한국 스키·스노보드 종목의 올림픽 메달은 2018년 평창 대회 이상호(넥센윈가드)의 은메달이 유일했다.
