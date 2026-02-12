그림 그린 듯 희귀한 ‘꽈배기 구름’ 제주서 관측
12일 오전 천리안위성
‘카르만 소용돌이’포착
12일 오전 제주도 인근에서 세계적으로 드문 기상 현상인 ‘카르만 소용돌이’가 포착됐다. 기상청은 천리안위성 2A호의 천연색 영상에서 해당 장면을 확인했다고 밝혔다.
카르만 소용돌이는 바람이 섬이나 산 같은 장애물을 지나면서 좌우로 번갈아 회전해 소용돌이 구름을 만들어내는 현상이다. 오른쪽에서는 반시계 방향, 왼쪽에서는 시계 방향으로 회전하며 줄지어 나타난다.
이 현상은 따뜻한 해수면 위로 찬공기가 유입돼 불안정한 대기에서 뭉게구름이 만들어지고, 주변에 일정한 풍향의 강한 바람이 지속될 때 발생한다. 1911년 항공과학자 테오도르 폰 카르만이 이를 과학적으로 입증하면서 그의 이름을 따 ‘카르만 소용돌이’라 불리게 됐다.
제주도는 사방이 바다로 둘러싸여 있고, 중앙에 높은 한라산이 자리 잡고 있어 카르만 소용돌이가 형성되기에 적합한 조건을 갖추고 있다.
특히 겨울철 북서풍이 불면 섬을 지난 남쪽 해역에서 소용돌이 모양의 구름이 관측된다.
기후와 지형 조건이 맞아떨어져야 나타나는 희귀한 기상 현상이다. 기상청은 이번 관측 영상을 공식 페이스북을 통해 공유했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사