평균 분양가 14억인데…“84㎡보다 저렴” 소형 청약 경쟁률, 중형 첫 추월
집값, 분양가 상승이 이어지고 대출 문턱은 좁아지면서 소형 평형 아파트의 인기가 높아지고 있다. 국민평형으로 불리는 전용면적 84㎡보다 상대적으로 가격은 저렴하면서 주택담보대출을 최대한 활용할 수 있기 때문인 것으로 풀이된다.
16일 부동산R114에 따르면 지난해 수도권 아파트의 소형 면적(전용면적 60㎡ 이하) 청약자 수가 중형 면적(전용면적 60~85㎡) 청약자 수를 처음 넘어선 것으로 나타났다. 청약홈에서 주택 청약 접수가 시작된 2020년 이후 최초다. 지난해 전체 48만5271명의 수도권 아파트 청약자 가운데 21만8047명이 소형 면적 아파트에 청약했다. 이는 중형 면적 청약자(21만7322명)보다 725명 많은 숫자다.
지난해 집값이 크게 뛴 서울은 소형 쏠림 현상이 뚜렷했다. 전체 청약자의 59.7%(17만7840명)가 소형 면적에 청약을 접수했다. 청약 경쟁률도 소형은 172.8대 1로, 중형(160.0대 1)보다 높았다.
이는 서울 분양 물량의 40.8%가 강남 3구(강남·서초·송파)에 집중된 영향이 크다. 이들 지역은 분양가상한제가 적용돼 인근 시세 대비 가격이 낮게 책정되면서 높은 청약 경쟁률이 이어졌지만, 분양가는 서울 전체 평균의 1.4배에 달했다.
분양평가 전문회사 리얼하우스가 청약홈 자료를 집계한 바에 따르면, 지난달 말 기준 최근 1년간 서울에서 분양된 민간 아파트의 전용 84㎡ 평균 분양가격은 18억8971만원이었다. 전용 59㎡ 평균 분양가격이 14억240만원인 것과 비교하면 5억원가량 낮았다.
여기에 고금리와 대출 규제까지 맞물리면서 청약자들의 자금 조달 부담은 커졌다. 이에 청약에 당첨되더라도 상대적으로 부담이 덜한 소형에 청약자들의 통장이 몰린 것이다. 수도권에 1~2인 가구 비중이 늘고, 소형 평형 설계가 효율적으로 변한 것도 영향을 미쳤을 것으로 보인다.
소형 면적 아파트의 인기는 분양 시장에만 한정되지 않는다. 한국부동산원의 규모별 아파트 매매가격지수 자료에 따르면, 지난해 서울에서는 전용 60㎡ 이하 소형 아파트 매매가격이 5.71% 오르면서 가장 높은 상승률을 기록했다.
면적별 매매가격은 전용 60㎡ 이하 5.71%, 전용 135㎡ 초과 5.59%, 전용 85㎡ 초과~102㎡ 이하 5.52%, 전용 60㎡ 초과~85㎡ 이하 5.36%, 전용 102㎡ 초과~135㎡ 이하 5.20%, 전용 40㎡ 이하 2.60% 순으로 상승률이 높았다.
수도권도 전용 60㎡ 이하 소형 아파트의 매매가격이 비교적 높은 상승률을 보였다. 지난해 수도권 소형 아파트 매매가격은 2.77% 상승하며 전용 60㎡ 초과~85㎡ 이하(2.46%) 보다 높은 상승률을 기록했다.
장선영 부동산R114 책임연구원은 “2025년 수도권 분양 시장에서 나타난 소형 아파트 선호 현상은 단기적인 인기 쏠림을 넘어 향후 수도권 분양 시장의 수요 구조가 본격적으로 재편되고 있음을 시사한다”고 분석했다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
