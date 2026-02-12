민주당, 딸 축의금 논란 최민희 경고…품위유지 위반
더불어민주당 윤리심판원이 12일 자녀 결혼식 축의금 논란이 불거진 최민희 의원에 대해 경고 처분을 의결했다.
윤리심판원은 이날 서울 여의도 당사에서 회의를 열고 최 의원에 대해 “윤리규범에 정한 당의 품위 유지 의무를 위반한 사실이 인정돼 경고 처분을 의결했다”고 밝혔다. 제명, 자격정지, 경고 중 가장 낮은 처분이다.
최 의원은 지난해 국정감사 기간 자녀 결혼식에서 피감기관으로부터 화환과 축의금을 받았다는 논란으로 경찰 조사를 받고 있다.
윤리심판원은 성 비위 의혹을 받는 장경태 의원에 대해서는 추가 증거 조사를 위해 다음 달 16일 심판기일을 속행하기로 했다. 장 의원은 2024년 10월 서울 여의도 한 식당에서 여성을 성추행했다는 혐의로 고소당해 경찰 수사를 받고 있다. 장 의원은 다만 혐의를 전면 부인하고 있다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
