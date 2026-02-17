“등록금은 오르는데 전공필수도 못 들어”…대학가 ‘수강신청 전쟁’ 반복
돈받고 대리 수강신청까지
전공필수 못 들어 졸업실패 사례도
“등록금 쓰임새 투명 공개해야”
“수강신청 기본금 3만5000원, 추가 금액은 강의 난의도에 따라 협의.”
등록금은 오르지만 매 학기 반복되는 대학가 수강신청 경쟁이 ‘전쟁’ 수준이라는 지적이 이어지고 있다. 개학을 앞두고 대학가 수강신청에서 돈을 주고 대리 신청을 맡기거나 부모가 대신 수강신청을 시도하는 현상까지 나타나고 있다.
12일 대학 온라인 커뮤니티에는 돈을 받고 수강신청을 대신해 주겠다는 글이 잇따랐다. “피시방 자리를 미리 확보해 밤새 대기하겠다” “가격은 15만~20만원 정도로 실패한 적이 없다” 등의 글이 게시됐다. 일부 업체는 대리 수강신청을 해주는 사이트까지 만들어 운영 중이었다. 부정 수강신청 사례도 있다. 최근 중앙대는 지난 학기에 매크로 등을 사용해 반복적으로 부정 수강신청을 한 23명을 적발해 정학 등 징계를 했다고 밝혔다.
이 같은 수강신청 혼란은 대학 등록금 인상과 맞물리며 더 큰 불만으로 이어지고 있다. 대학생 천모씨는 “작년 등록금 인상 당시 학교는 추가 수입의 일부를 신임 교원 확충에 쓰겠다고 했지만, 수강신청 과정에서는 전혀 체감되지 않았다”며 “전공 필수 과목 수강신청에 실패해 졸업을 못 한 지인도 있었다”고 말했다. 그는 “교수에게 연락해도 ‘사람이 너무 많아 더는 받을 수 없다’는 답을 들었다”고 말했다.
특히 복수전공·부전공 수요가 많은 인기 학과에서는 전공생과 복수전공생 모두 수강신청에서 밀려나는 상황이 반복되고 있다. 경영학과에 재학 중인 주모(21)씨는 “타과에 비해 수강신청이 매우 치열하다”며 “(선착순 수강신청 시) 성적을 잘 주는 교수님 수업은 1초 차이로 신청에 실패할 수 있다”고 말했다.
대학들은 등록금을 인상하며 추가 수입을 학생 복지와 교육 환경 개선에 쓰겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 그러나 학생들은 수업 접근성 측면에서 뚜렷한 변화를 느끼지 못하고 있다고 말한다. 황인서 전 연세대 총학생회 비상대책위원장은 지난 2일 전국대학총학생회연대체 공동행동 기자회견에서 “학생들이 등록금 인상에 반대하는 이유 중 하나는 전년도 인상분의 쓰임을 체감하지 못하기 때문”이라고 지적했다.
전문가들은 등록금을 인상하는 대학들이 교육여건 개선 내용을 보다 투명하게 설명해야 한다고 지적한다. 박주호 한양대 교육학과 교수는 “수강신청은 특정 과목으로 수요가 쏠리는 선호 구조의 문제도 있어 단순히 교수자 증원만으로 해결되기 어렵다”면서도 “등록금 인상 자체보다도 그 효과를 대학이 증명하고 설득하는 책무가 중요하다”고 말했다.
이찬희 천양우 기자 becoming@kmib.co.kr
