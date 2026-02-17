“등록금은 오르는데 전공필수도 못 들어”…대학가 ‘수강신청 전쟁’ 반복

돈받고 대리 수강신청까지

전공필수 못 들어 졸업실패 사례도

“등록금 쓰임새 투명 공개해야”

“피시방 자리를 미리 확보해 밤새 대기하겠다” “가격은 15만~20만원 정도로 실패한 적이 없다” 등의 글이 게시됐다. 일부 업체는 대리 수강신청을 해주는 사이트까지 만들어 운영 중이었다.

경영학과에 재학 중인 주모(21)씨는 “타과에 비해 수강신청이 매우 치열하다”며 “(선착순 수강신청 시) 성적을 잘 주는 교수님 수업은 1초 차이로 신청에 실패할 수 있다”고 말했다.