“AI 도입해도 일할 사람이 부족하다”…2034년까지 122만명 추가 인력 필요

2030년에 취업자 감소세 전환

인력수요 구조재편 대응 필요



인공지능(AI)이 도입돼도 인구감소 속도가 더 빨라 일할 사람이 부족할 것이라는 관측이 제기됐다. AI 도입에 따른 산업구조 및 인력수요 변화에 대한 대응 못지않게 잠재 노동력을 끌어낼 대책이 필요하다는 진단이다.



14일 한국고용정보원의 ‘2024∼2034 중장기 인력수급 전망 및 추가 필요인력 전망’에 따르면 고령화 등으로 인한 향후 인구구조 변화로 인해 2030년부터는 경제활동인구와 취업자 수가 감소세로 돌아서는 것으로 나타났다.



정보원은 2024년~2034년 취업자 수가 6만4000여명 증가할 것으로 예상했다. 시기별로 살펴보면 전망 전기(2024~2029년)에는 취업자가 36만7000여명 늘어나지만 2030년 감소세로 전환해 전망 후기(2029~2034년)에는 30만3000여명 줄어든다.



특히 전년도 중장기 인력수급 전망(2023년~2033년)에서는 총량 취업자 수가 연평균 0.1% 증가할 것으로 전망됐으나, 이번 전망(2024년~2034년)에서는 연평균 증가율이 0.0%에 그치며 사실상 정체 국면에 진입한 것으로 분석됐다고 정보원은 전했다.



통상 AI가 도입되고 자동화가 이뤄지면 인력수요가 줄어들지만 오히려 일손이 부족한 것으로 나타난 데 대해 정보원 관계자는 “2034년이 되면 고령화로 인구감소 폭이 더 커진다”며 “이를 감안했을 때 필요 인력이 더 늘어난다”고 설명했다.

<중장기 인력수요 전망>(단위:1000명)

정보원은 산업연구원에서 목표로 제시한 장기 경제성장 전망치 2.0%를 달성하려면 2034년까지 취업자 122만2000명이 추가 유입돼야 한다고 분석했다. 이를 위해 청년, 여성, 고령자 등 잠재 인력의 노동시장 진입을 촉진해야 한다고 강조했다.



다만 AI 확산으로 인력수요 구조도 재편되고 있어 업종·직종별 변화에 대응하는 맞춤형 정책이 필요하다고 정보원은 지적했다. AI 기술이 고용을 단순히 축소시키는 것이 아니라 고용의 구성과 요구 역량을 변화시키고 있다는 설명이다.



직업별로 살펴보면 공학전문가, 정보통신전문가 등 고숙련·기술 기반 직종을 중심으로 인력수요가 확대되는 데 반해 AI 기반 자동화와 온라인화의 영향을 크게 받는 매장 판매직, 장치·기계조작직 등은 구조적인 감소세가 이어질 것으로 예상됐다.



이창수 원장은 “향후 고용정책은 단순한 취업자 수의 양적 확대보다는 잠재 인력 활용 확대와 함께 산업·직업별 구조 변화에 대응한 직무 전환, 재교육 및 인력 재배치 등 질적인 면의 중요성이 더욱 커질 것”이라고 말했다.



