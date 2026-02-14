‘최대실적’ 고려아연 vs 구속 피한 MBK… 3월 주총 ‘전운’
고려아연과 영풍·MBK파트너스가 1년 넘게 경영권 분쟁을 이어가는 상황에서 이사회 구성이 달라지는 3월 주주총회가 지배구조 재편의 분수령이 될 전망이다. 지난해 사상 최대 실적을 낸 고려아연은 최윤범 회장이 주도한 경영 성과를 강조하고 있으나 금융감독원의 회계감리 결과가 변수로 남아있다. MBK·영풍 측은 김병주 MBK 회장에 대한 구속영장이 기각되며 한 고비를 넘겼지만, 홈플러스 사태를 둘러싼 비판 여론과 계속되는 수사 상황이 여전한 리스크다.
14일 업계에 따르면 다음 달 열리는 고려아연 정기주총에서는 6명의 이사가 새롭게 선임될 예정이다. 현재 이사회는 전체 19명 가운데 가처분으로 직무가 정지된 4명을 제외하고 최 회장 측 11명, MBK·영풍 측 4명으로 구성돼 있다. 이 중 6명은 3월 16일 임기가 만료된다. 임기가 끝나는 6명 중 5명이 최 회장 측 인사, 1명이 반대 측 인사다. 교체 대상에 최 회장 측 인사가 다수 포함돼 있는 만큼 재선임 여부와 신규 후보 구성에 따라 이사회 구도 변화가 불가피한 상황이다.
최 회장 측은 미국 제련소 투자와 연계한 합작법인(JV)을 통해 우호 지분을 확보하며 방어 구도를 강화했다. JV를 대상으로 한 제3자 배정 유상증자 이후 영풍·MBK 측 지분은 40% 수준으로 낮아졌고 최 회장과 우호 지분 비율은 39% 정도로 높아졌다. 국민연금(약 5%)과 국내외 기관, 소액주주가 사실상 캐스팅보트를 쥐고 있는 셈이다.
영풍·MBK 측은 지난달 홈플러스 사태와 관련한 김 회장 등에 대한 구속영장이 기각되면서 최악의 위기는 넘겼다. 다만 검찰 수사와 금융당국의 홈플러스 관련 절차가 계속 진행 중인데다, 악화된 여론도 리스크로 남아있다. 국내외 기관투자자와 소액주주 입장에서는 장기화하는 사법 리스크가 기업가치에 미칠 영향을 주요 판단 기준으로 삼을 수 있다.
최 회장은 미국 사업 성과와 실적을 앞세우며 스위스 다보스포럼의 세션 연사로 나서는 등 대외 활동을 강화하는 모습이다. 리더십 강화 성격도 있다. 지난해 말 고려아연이 전격적으로 발표한 미국 제련소 건설 프로젝트는 미국 정부를 우군으로 확보하며 경영권 분쟁의 판도를 바꿨다는 평가를 받았다. 여기에 더해 고려아연은 지난해 매출 16조5812억원, 영업이익 1조2324억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했다.
다만 고려아연과 영풍을 대상으로 진행 중인 금융감독원의 회계감리는 주총을 앞두고 또 다른 변수로 꼽힌다. 감리 결과에 따라 최 회장의 경영 판단이 문제시 될 경우 최 회장의 사내이사 연임 안건에도 영향을 미칠 수 있다.
한편 영풍·MBK는 지난 12일 ‘이사의 주주 충실 의무 명문화’ ‘집행임원제 도입’ ‘집중투표제 선임’ 등을 담은 주주제안서를 제출했다. 이를 두고 최 회장 측이 유상증자 등을 통해 MBK·영풍 영향력을 희석시키는 것을 차단하기 위한 선제 조치라는 해석이 나온다. 영풍·MBK 측은 “이번 주주제안은 경영권 분쟁이 아니라 상장회사라면 반드시 지켜야 할 기본적 질서와 원칙을 회복하자는 요구”라고 했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사