SK, 신재생에너지 사업 통합 검토… KKR와 합작법인 추진
SK그룹이 계열사별로 분산된 신재생에너지 사업을 통합하는 방안을 추진 중이다. 여러 계열사로 나눠 추진하던 신재생에너지 사업의 효율성을 극대화하는 차원에서다.
12일 업계에 따르면 SK그룹은 글로벌 투자사인 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 전략적 파트너링을 추진하고 있다. SK그룹과 KKR은 합작법인(JV) 설립을 포함해 SK이노베이션, SK에코플랜트, SK디스커버리 등 3개 사의 신재생에너지 사업(수소 사업 제외)을 통합하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.
재무적 투자자(FI) 유치에 나선 건 재생에너지 사업 부담을 낮추기 위한 선택으로 분석된다. 정부의 제11차 전력수급기본계획에 따르면 국내 재생에너지 발전설비 용량은 지난해 36.7기가와트(GW)에서 2035년 107.8GW로 약 3배 확대될 전망이다. 목표 달성을 위해서는 막대한 자금 투입이 불가피하다. 인허가 과정에서의 지역 민원과 환경영향평가, 공사비 상승 등도 부담이다. 설비 구축 이후 투자금을 회수하는 데 4~8년이 소요되는 것으로 알려져 있다.
FI 유치를 통해 사업을 통합하면 재무 부담을 낮추는 동시에 중복 투자도 막을 수 있다. SK이노베이션과 SK이터닉스는 충남 당진 태양광 사업과 전남 신안 해상풍력 프로젝트에 각각 참여하고 있고, 베트남에서는 분산형 태양광 사업을 따로 운영 중이다. 다만 SK 관계자는 “구체적으로 확정된 바는 없다”고 말했다.
한편 SK디스커버리는 이날 SK이터닉스의 지분 매각을 위해 KKR을 우선협상대상자로 선정했다고 공시했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
