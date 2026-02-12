남부발전, ESS 중앙계약시장 3연속 선정
ESS 162㎿ 우선협상권 확보
누적 용량 425㎿ ‘국내 최대’
한국남부발전이 전력거래소가 주관한 ‘2025년 제2차 ESS 중앙계약시장 경쟁입찰’에서 총 162㎿ 규모의 사업 우선협상대상자로 선정됐다. 이번 선정으로 남부발전은 ESS 중앙계약시장 3연속 선정 기록을 세우는 동시에, 누적 배터리에너지저장장치(BESS) 용량 425㎿를 확보해 국내 최대 규모 사업자로 자리매김했다.
이번 선정 용량은 전체 공모 물량 540㎿의 약 30%에 해당한다. 남부발전은 전남 해남 남창리(96㎿)와 진도 분토리(66㎿)에 BESS를 구축할 예정이다.
BESS는 전력 생산이 많은 시간대의 잉여전력을 저장했다가 수요가 높은 시간에 공급하는 설비다. 재생에너지 확대 과정에서 발생하는 출력 변동성과 간헐성을 완화해 전력 계통 안정성을 높이는 역할을 한다.
남부발전은 앞서 2023년 11월 ‘제주 장주기 BESS 공모사업’에서 제주 서귀포시 안덕 BESS(23㎿)를 수주하며 ESS 시장에 본격 진입했다. 해당 사업은 이달 말 상업운전을 앞두고 있다. 또 1차 입찰을 통해 확보한 전남 광양·고흥·진도 사업도 올해 말 상업운전을 목표로 진행 중이다.
남부발전은 연이은 수주를 통해 국내 ESS 중앙계약시장 내 입지를 강화하고 있다. 남부발전 관계자는 “정부의 재생에너지 확대 정책에 발맞춰 탈탄소 에너지 전환과 계통 안정성 확보에 기여하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
