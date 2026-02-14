설 연휴 즐길 거리 풍성… 부산 과학관·자동차극장·크루즈 총출동
민속놀이·체험행사 곳곳서 운영
태종대·용두산 할인 이벤트도
바다 위 선셋 크루즈 특별 운항
설 연휴를 맞아 부산 곳곳에서 가족과 연인, 국내외 관광객을 위한 체험형 관광 콘텐츠가 잇따라 마련됐다. 과학 체험과 전통놀이, 참여형 이벤트에 더해 바다 위에서 즐기는 테마 크루즈까지 더해지며 명절 연휴 부산 관광의 선택지가 한층 넓어졌다.
국립부산과학관은 14일부터 18일까지 설맞이 가족 체험 행사 ‘라떼는 말이야’를 운영한다. 과학관 1층 중앙로비에서는 윷놀이와 투호, 제기차기 등 전통 민속놀이를 즐길 수 있는 ‘추억의 놀이 미션’이 진행되며, 미션 성공 시 기념품이 제공된다. 설날 당일인 17일은 휴관한다.
유료 프로그램인 ‘추억의 놀이 꾸러미’에서는 미니 윷놀이와 공기놀이, 팽이 만들기, 딱지 접기 등 체험 키트를 활용한 놀이가 가능하다. 해당 체험에 참여한 가족을 대상으로 기념사진을 촬영해 주는 ‘추억 한 컷’ 프로그램도 함께 운영된다. 가족 영화 상영 프로그램 ‘싸이 시네마’와 과학관 전역을 활용한 방 탈출형 체험 ‘추리미션 챌린지’도 연휴 기간 운영된다.
전시 콘텐츠도 풍성하다. 1층 김진재홀에서는 체험형 전시 ‘골 때리는 뇌과학’이 열리고 있으며, 1층 팝업 전시 공간에서는 한국해양과학기술원 협력 특별전이 진행돼 심해 탐사 연구선 ‘이사부호’ 모형과 수중건설로봇, 심해저 광물 실물을 무료로 관람할 수 있다.
도심 관광 명소에서도 명절 분위기를 살린 프로그램이 이어진다.
부산관광공사는 설 연휴를 맞아 태종대유원지와 용두산공원, 부산시티투어, 관광기념품숍 등 주요 사업장에서 참여형 프로모션을 운영한다.
태종대유원지 다누비광장에서는 14일부터 18일까지 윷놀이와 제기차기, 투호 등 전통 민속놀이 체험이 마련돼 시민과 관광객 누구나 자유롭게 참여할 수 있다. 같은 기간 태종대유원지 자동차 극장에서는 밸런타인데이와 설 연휴를 맞아 선착순 증정 이벤트와 참여형 럭키드로우가 진행돼 연휴 분위기를 더한다.
용두산공원에서는 ‘용두산빌리지 시즌3’가 설 연휴 기간 특별 연장 운영된다. 민속놀이 체험 공간과 함께 ‘귀신 복주머니 이벤트’가 마련돼 가족 단위 방문객과 외국인 관광객에게 명절의 즐거움을 전할 예정이다. 부산타워에서는 한복 착용 방문객에게 전망대 입장료 50% 할인 혜택을 제공하고, 말띠 고객에게는 30% 할인 이벤트를 진행한다.
바다 위에서 색다른 명절을 보내고 싶다면 팬스타그룹이 운영하는 국내 최대 연안 유람선 팬스타그레이스호도 눈길을 끈다. 팬스타그레이스호는 밸런타인데이(14일)와 화이트데이(3월14일), 설 연휴 기간(15~18일)에 스페셜 테마 크루즈를 운항한다.
밸런타인데이와 화이트데이에 운항하는 선셋 크루즈는 운항 시간을 2시간 30분으로 늘려 저녁노을을 배경으로 부산 바다의 풍경을 즐길 수 있도록 구성됐다. 선내에서는 특별 초빙된 댄스 가수 공연이 펼쳐지며, 밸런타인데이 탑승객에게는 초콜릿, 화이트데이 탑승객에게는 사탕이 각각 증정된다. 무료 승선권 등이 걸린 럭키드로우 이벤트도 마련됐다. 이용 요금은 1인당 5만9000원이며, 선착순 50명에게는 1만원 할인 혜택이 제공된다.
설 연휴 기간 운항하는 선셋 크루즈는 명절 분위기를 살린 체험형 콘텐츠로 꾸며진다. 선내에는 투호와 제기차기, 공기놀이, 윷놀이 등 전통 민속놀이 체험 공간이 마련되며, 외국인 관광객도 한국 문화를 직접 체험할 수 있다. 16일과 17일에는 ‘제1회 팬스타그레이스배 제기차기 대회’가 열려 가족 단위 탑승객이 함께 참여할 수 있다. 연휴 기간 한복을 착용하고 탑승한 고객에게는 1인당 5000원 상당의 선내 카페테리아 이용 쿠폰도 제공된다. 설 연휴 선셋 크루즈 요금은 1인당 2만9000원부터다.
관광 정보 제공도 강화됐다. 부산관광포털 ‘비짓부산’에서는 설 연휴 기간 ‘짧고 굵게 즐기는 부산’을 주제로 맞춤형 여행 정보를 제공해 귀성객과 짧은 일정의 관광객도 부담 없이 부산을 즐길 수 있도록 돕는다. 해당 콘텐츠는 5개 국어로 제공된다.
