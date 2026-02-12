이상민 유죄 선고 날에…尹측 “단전·단수 지시 없었다” 의견서
윤석열 전 대통령 측이 12일 이상민 전 행정안전부 장관에게 언론사 단전·단수 지시를 한 적이 없다는 취지의 서면을 법원에 제출했다. 그러나 윤 전 대통령 측 주장과 달리 이날 이 전 장관에게 징역 7년을 선고한 재판부는 윤 전 대통령의 지시 사실을 인정했다.
윤 전 대통령 변호인단은 이날 오후 내란우두머리 혐의 사건을 심리하는 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)에 31쪽 분량의 변론요지서를 냈다고 밝혔다.
변호인단은 서면에서 “이상민도 일관되게 피고인(윤 전 대통령)으로부터 그러한 지시를 받은 사실이 없다고 진술한다”며 “조지호(전 경찰청장)와 이상민이 특정 언론사 단전·단수와 관련된 통화를 없다고 진술했다”고 설명했다. 이어 “경찰의 상황을 보면 경찰은 특정 언론사와 관련된 어떠한 조치를 할 계획도, 준비도, 실행도 없었다”고 주장했다.
변호인단은 계엄 선포 후 이 전 장관과 허석곤 전 소방청장 사이에 오간 통화 내용 역시 지시가 없었다는 점을 뒷받침한다고 주장했다. 변호인단은 서면에서 “허석곤이 이상민 사건 법정에서 한 증언에 의하면, 허석곤은 이상민으로부터 전화를 받았을 때 먼저 ‘특별한 사건·사고에 소방이 출동한 적이 있느냐?’라는 질문을 받았다고 한다”며 “이상민이 피고인으로부터 지시를 받았다면 ‘(경찰로부터) 단전·단수 요청을 받으셨죠?’ 등의 말을 했어야 한다”고 주장했다.
윤 전 대통령 변호인단은 오는 19일 선고를 앞두고 연일 의견서와 변론 요지서를 제출하는 등 막판 총력전을 펼치고 있다.
그러나 서울중앙지법 형사32부(부장판사 류경진)는 이날 내란중요임무종사 등 혐의로 기소된 이 전 장관에게 징역 7년을 선고하며, 윤 전 대통령이 이 전 장관에게 언론사에 대한 단전·단수 지시를 했다고 판단했다.
재판부는 “이 전 장관은 윤석열 전 대통령으로부터 주요 기관 봉쇄 계획과 단전·단수 조치 지시 문건을 건네받고, 특정 언론사에 대한 단전·단수 이행을 지시받았다고 판단된다”고 밝혔다.
재판부는 이 전 장관과 허 전 청장 사이 통화도 유죄 판단의 근거로 들었다. 재판부는 “허석곤과 이영팔(소방청 차장)은 피고인의 전화가 특정 언론사 단전·단수에 대한 협조 지시임을 전제로 경찰로부터 단전·단수 협조 요청이 온 것이 있는지를 확인하고 향후 있을 경찰의 요청 대비해 재난본부 차원의 대응을 강조하는 등 이상민의 지시에 부합하는 후속행위를 한 것으로 보인다”고 밝혔다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
