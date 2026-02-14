설 연휴 부산 호텔가, 미식·체험 행사 풍성
전통 체험·특선 뷔페 운영
설날 한정 메뉴·칵테일 선봬
프리미엄 설 선물세트 출시
설 연휴를 맞아 부산 주요 호텔과 리조트가 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 행사와 특선 뷔페, 프리미엄 선물 세트를 선보이며 이른바 설캉스 수요 잡기에 나섰다.
그랜드 조선 부산의 모던 차이니스 레스토랑 ‘팔레드 신’은 설 당일 방문 고객에게 중국 전통 디저트 ‘코코넛 탕원’을 무료 제공한다. 라운지앤바 ‘테라스 292’는 16~18일 설날 스페셜 칵테일과 모둠전을 선보인다. 무알코올 칵테일 ‘머묾사이’와 ‘해오름’을 비롯해 전복전·육전·새우전 등 명절 안주 메뉴를 함께 구성했다.
기장 아난티 코브와 빌라쥬 드 아난티는 전통 체험 프로그램을 강화했다. 16~17일 펜트하우스 잔디정원에서는 투호·제기차기·딱지치기 등 ‘전통 민속놀이존’이 운영되며, 설 당일에는 차례상·세배 체험 공간도 마련된다. 빌라쥬 드 아난티에서는 가훈 쓰기, 페이스 페인팅, 럭키 룰렛 등 가족 참여형 이벤트를 진행한다. 아난티 코브 ‘라메르’와 빌라쥬 드 아난티 ‘르블랑’은 양갈비와 LA갈비, 해산물 등을 포함한 스페셜 디너 뷔페를 운영한다.
파라다이스 호텔 부산은 설 선물 세트 44종을 18일까지 판매한다. 최고가 상품은 2100만원 상당의 ‘레미 마르탱 루이13세 타임 컬렉션’이며, 900만원대 위스키와 200만원대 5대 샤토 와인 등 고가 라인도 포함됐다. 10만원대 사케와 베이커리 세트 등 실속형 상품도 마련했다. 연휴 기간에는 전통놀이 체험과 복주머니 경품 이벤트도 진행한다.
호텔업계 관계자는 “명절을 가족과 함께 보내려는 설캉스 수요가 늘면서 체험과 미식을 결합한 프로그램을 확대하고 있다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
