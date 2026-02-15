국산화율·안정성 전략 먹혔다… SK온이 ‘정부 ESS’ 절반 따낸 이유
제2차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 입찰에서 SK온이 50% 이상의 물량을 확보한 데에는 국산 소재를 활용해 국내에서 리튬인산철(LFP) 생산하겠다는 SK온의 전략이 적중했다는 분석이 나온다.
15일 업계에 따르면 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰 평가 결과 SK온은 전남 지역 6곳과 제주도 1곳 등 7개 사업지 중 전남 남창·운남·읍동 등 3개 지역의 우선협상대상자로 선정됐다. 총공급량의 50.3%(284㎿) 수준이다.
업계에선 지난해 제1차 중앙계약시장에서 수주 ‘0건’의 실패를 봤던 SK온이 시장의 예상을 뛰어넘는 성과를 낸 이유로 산업·경제 기여도와 화재 설비 안정성 등에서 높은 평가를 받은 것 아니냐는 해석이 나온다. 2차 입찰에서는 비(非)가격 평가 비중이 기존 40%에서 50%로 강화되면서 화재 안전성과 산업·경제 기여도 배점이 높아졌다. 특히 화재 안정성 배점(100점 만점)은 6점에서 11점으로 뛰었다.
SK온은 이번 입찰에 앞서 배터리 핵심 4대 소재 중 양극재 전해액 분리막 등은 국내 업체로부터 조달하겠다고 밝혔다. 이차전지 소부장 기업들의 가동률 향상, 전후방 산업에 걸친 직간접적 고용유발효과 등 국내 LFP 생태계 조성에 영향을 끼치는 결정이다.
ESS용 LFP 배터리의 국내 생산도 추진하고 있다. 앞서 서산공장을 활용해 ESS용 파우치셀을 생산했다는 청사진을 밝힌 바 있다. 올 1분기 LFP 배터리 설비에 대한 발주에 나서고, 하반기 중 ESS 배터리 생산라인을 구축한다는 계획이다.
화재 안전성을 높이기 위해 ‘전기화학 임피던스 분광법(EIS)’ 기반 배터리 진단 시스템을 탑재한 것도 차별점으로 꼽힌다. EIS란 배터리에 다양한 주파수의 교류 신호를 보내 배터리 내부 저항과 반응 특성을 파악하고, 이를 토대로 배터리 성능 및 상태를 진단하는 기술이다. EIS를 활용하면 화재 발생 30분 전에 위험 신호를 조기 감지할 수 있어 선제적 대처가 가능하다. 삼원계 대비 화재 안전성이 높은 LFP 사용한 것도 적용한 것도 대량 수주의 배경으로 꼽힌다.
업계 관계자는 “1차 입찰에서 물량을 확보하지 못했던 SK온이 2차 입찰 평가기준을 면밀히 분석해 맞춤형 전략을 수립한 점이 주효했던 것으로 보인다”고 평가했다. 각각 35.7%, 14.0%의 물량을 확보한 삼성SDI와 LG에너지솔루션은 오는 6월 진행되는 3차 중양계약시장 입찰에서 만회를 노린다.
